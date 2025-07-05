رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

حرص الفنان محمد إمام على التفاعل مع أغنية أحمد سعد “أيه اليوم الحلو ده”، وذلك فى حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام وابن شقيقه رامي.

وقام محمد إمام بالرقص على أنغام أغنية أحمد سعد حاملا ابنته الكبرى خديجة بينما أحمد سعد يحمل شقيقتها قسمت وذلك فى أحدث ظهور لهما.

وقد رزق الفنان محمد إمام بابنته الأولى "خديجة" في عام 2019، ثم ابنته الثانية "قسمت" في 2020 وأخيرا ابنه “عمر” في 2024.

صورة الزعيم تثير الجدل

ومن ناحية أخرى أثارت صورة عادل إمام من حفل زفاف حفيده بصحبة الفنانة يسرا حالة من الجدل الواسع وتم تداولها بطريقة سريعة مما خلق عدد من علامات الاستفهام حول حضوره حفل الزفاف.

وتبين أن صورة الزعيم عادل إمام مع الفنانة يسرا فى حفل زفاف حفيده تم تنفيذها بالذكاء الاصطناعي وليست حقيقية وهو ما بدا واضحا فى ملامح عادل إمام غير الحقيقية.

أحداث حفل زفاف حفيد عادل إمام

وحرص عدد من النجوم على التواجد بحفل زفاف عادل رامي إمام، حفيد الفنان عادل إمام، الذي أقيم خلال الساعات الماضية بفيلا الزعيم بالمنصورية.

وكان من بين الحضور الفنانة يسرا، محمد حماقي، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني ، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، المنتج تامر مرسي، عزيز الشافعي، المنتج والفنان عماد زيادة، تامر حسني، تامر حسين، الفنان هشام ماجد ، ويوسف الشريف، والاعلامي عمرو الليثي، والمخرج معتز التوني.

وتغيب الفنان القدير عادل إمام عن حضور حفل الزفاف.

واحتفل المخرج رامي عادل إمام بعقد قران نجله الأكبر عادل، حفيد الفنان القدير عادل إمام، فى حفل عائلي اقتصر علي الأهل والاصدقاء المقربين خلال الايام القليلة الماضية.