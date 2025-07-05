قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال يتصدر القائمة.. حصيلة أرباح الأندية العربية في مونديال الأندية
دعاء يوم عاشوراء مجرب ومستجاب.. ردده أثناء الصيام
محافظ المنوفية يزور مصابي الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور العام
هل يجوز الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء؟.. الإفتاء تجيب
الحرس الثوري يتوعد برد "ساحق" إذا وقع أي هجوم جديد على إيران
هل التردد في إكمال صيام عاشوراء يبطله أم يقلل الثواب؟ ..الإفتاء تجيب
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان
دعاء يوم عاشوراء للهداية والفرج .. اغتنمه وردده الآن
كل ما تريد معرفته عن شهادات العائد المرتفع في مصر.. عوائد تصل إلى 27%
مصرع 9 وإصابة 11 شخصا.. شهود العيان يروون تفاصيل صادمة في حادث الإقليمي
الصحة: 9 وفيات و11 مصابا في حادث الطريق الإقليمي
قمة استثنائية لـ"بريكس" تنطلق غداً في ريو دي جانيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت
محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت
أحمد إبراهيم

حرص الفنان محمد إمام على التفاعل مع أغنية أحمد سعد “أيه اليوم الحلو ده”، وذلك فى حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام وابن شقيقه رامي. 

وقام محمد إمام بالرقص على أنغام أغنية أحمد سعد حاملا ابنته الكبرى خديجة بينما أحمد سعد يحمل شقيقتها قسمت وذلك فى أحدث ظهور لهما. 

وقد رزق الفنان محمد إمام بابنته الأولى "خديجة" في عام 2019، ثم ابنته الثانية "قسمت" في 2020 وأخيرا ابنه “عمر” في 2024.

صورة الزعيم تثير الجدل 

ومن ناحية أخرى أثارت صورة عادل إمام من حفل زفاف حفيده بصحبة الفنانة يسرا حالة من الجدل الواسع وتم تداولها بطريقة سريعة مما خلق عدد من علامات الاستفهام حول حضوره حفل الزفاف.

وتبين أن صورة الزعيم عادل إمام مع الفنانة يسرا فى حفل زفاف حفيده تم تنفيذها بالذكاء الاصطناعي وليست حقيقية وهو ما بدا واضحا فى ملامح عادل إمام غير الحقيقية.

أحداث حفل زفاف حفيد عادل إمام 

وحرص عدد من النجوم على التواجد بحفل زفاف عادل رامي إمام، حفيد الفنان عادل إمام، الذي أقيم خلال الساعات الماضية بفيلا الزعيم بالمنصورية.

وكان من بين الحضور الفنانة يسرا، محمد حماقي، كريم عبد العزيز،  ماجد الكدواني ، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، المنتج تامر مرسي، عزيز الشافعي، المنتج والفنان عماد زيادة، تامر حسني، تامر حسين، الفنان هشام ماجد ، ويوسف الشريف، والاعلامي عمرو الليثي، والمخرج معتز التوني.

وتغيب الفنان القدير  عادل إمام عن حضور حفل الزفاف.

واحتفل المخرج رامي عادل إمام بعقد قران نجله الأكبر عادل، حفيد الفنان القدير عادل إمام، فى حفل عائلي اقتصر علي الأهل والاصدقاء المقربين خلال الايام القليلة الماضية.

الفنان محمد إمام محمد إمام أحمد سعد عادل إمام الزعيم عادل إمام حفيد الزعيم عادل إمام حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الأزهر يحسم الجدل في صومه دون تاسوعاء

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

الإيجار القديم - أرشيفية

خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها

مفاوضات على صفيح نووي| وشروط وضغوط بين إيران وأميركا وسط ترقب دولي.. تفاصيل

مفاوضات على صفيح نووي| وشروط وضغوط بين إيران وأميركا وسط ترقب دولي.. تفاصيل

ديوان عام محافظة بني سويف

محافظ بني سويف يحيل مخالفات بالمحليات رصدها التفتيش للتحقيق

بالصور

ضبط 35 طن مواد كيميائية و200 كرتونة حلوى أطفال مجهولة المصدر ببلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

«اتقرصت؟ اعرف مين اللي قرصك واعمل إيه».. نصائح مهمة من نجل د. هاني الناظر

نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية
نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية
نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية

كليتك في خطر.. 8 عادات تحميك من الفشل الكلوي قبل فوات الأوان

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

وداعا الالتهاب المزمن.. دراسة تكشف سرا عن استعادة بروتين مفقود

بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن

فيديو

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد