حنان مطاوع توجه رسالة غامضة في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها، أحدث ظهور لها، موجهة رسالة غامضة.

ونشرت حنان مطاوع، الصور على حسابها الرسمي “انستجرام”، معلقة: “الصمت لا يعني القبول دائمًا، أحيانًا يعني أننا قد تعبنا من التفسير”.

حنان مطاوع في فيلم Happy Birthday

يذكر أن حنان مطاوع شاركت مؤخرًا في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك، إلى جانب الممثلة نيللي كريم.

وحضر العرض عدد من صنّاع الفيلم وأبطاله، والمخرجة والمؤلفة المشاركة سارة جوهر، والمؤلف محمد دياب.

ويمثل الفيلم أحد أبرز المشاركات العربية في المهرجان، وعبّرت حنان مطاوع بقولها إن "رد الفعل الإيجابي أسعد قلبها»، معتبرة أن مشاركتها في عمل يُعرض ضمن تظاهرة عالمية يرأسها روبرت دي نيرو هي لحظة فخر في مسيرتها الفنية.