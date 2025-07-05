رامي صبري وبهاء سلطان فى حفل غنائي بليالي مراسي.. تفاصيل

يحيى كل من رامي صبري وبهاء سلطان حفلا غنائيا اليوم ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسى والتى تقام لأول مرة فى الساحل الشمالي.

من ناحية أخرى كشف الفنان رامي صبري عن وجود رغبة لديه فى التعاون مع الهضبة الفنان عمرو دياب في ديو غنائي مشترك.

وأكد رامي صبري فى تصريحات تلفزيونية، أن عمرو دياب فنان كبير جدًا وكلنا بنحبه وبنفتخر به كونه فنانا مصريا ناجحا.

وأضاف رامي صبري : الناس كلها عارفة إني بحب عمرو دياب، وأتمنى أعمل معاه دويتو يومًا ما.

كما تمنى رامي صبري تقديم ديو غنائي ايضا مع الفنان محمد حماقي قائلا : "إحنا أصدقاء من زمان، وحماقي موسيقي محترم وأتشرف بعمل دويتو معاه أيضًا.

أحدث أعمال رامي صبري

من ناحية أخرى حقق حفل الميجا ستار رامي صبري الذي أقيم فى ببورتو سعيد حضورا جماهيريا ضخما من الأسر والشباب من مختلف محافظات الجمهورية .

كما قدم رامي عددا كبيرا من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة التي تبادل تقديم معظمها بمشاركة الجمهور وسط أجواء غير مسبوقة من البهجة.

كما قدم تلبية لرغبات الجمهور أغاني الفرصة التانية وكداب وحبيبي الأولاني بالإضافة إلى "الحب عيبنا" للمرة الأولي والتي سبق وان قدمها ضمن السياق الدرامي لمسلسل "نقابل حبيب" بطولة النجوم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وتصدرت تريند مواقع والتواصل الاجتماعي بمجرد عرضها.