قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيريرا يبدأ مهمته مع الزمالك بثلاثة قرارات حاسمة
بحضور لاعبي ليفربول ومنتخب البرتغال.. جنازة مهيبة في جوندومار لوداع جوتا
كوريا الشمالية تستعد لإرسال 30 ألف جندي لدعم روسيا وسط تحذيرات من تصعيد واسع بأوكرانيا
اكتشاف مقابر جديدة بنقوش هيروغليفية بمنطقة ضريح الأغاخان بأسوان
5 وفيات و10 مصابين في حادث جديد على الطريق الإقليمي
وفاة رئيس قطار 934 خلال تأدية عمله بعد وصوله إلى محطة أسيوط
على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة
استخدام 300 ألف طن من المخزون.. هل انتهت أزمة الأسمدة فى مصر؟
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. التعليم تستعد لإعلانها قريباً
الأسوأ منذ 160 عامًا.. فيضان غير مسبوق يهدد روسيا من جديد| ما القصة؟
بالأسماء .. تلقى 6 طلبات ترشح لعضوية مجلس الشيوخ بالقليوبية
سؤال وجواب.. التعليم العالي تطرح كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي صبري وبهاء سلطان فى حفل غنائي بليالي مراسي.. تفاصيل

رامي صبري
رامي صبري

يحيى كل من رامي صبري وبهاء سلطان حفلا غنائيا اليوم ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسى والتى تقام لأول مرة فى الساحل الشمالي. 

من ناحية أخرى كشف الفنان رامي صبري عن وجود رغبة لديه فى التعاون مع الهضبة الفنان عمرو دياب في ديو غنائي مشترك.

وأكد رامي صبري فى تصريحات تلفزيونية، أن عمرو دياب فنان كبير جدًا وكلنا بنحبه وبنفتخر به كونه فنانا مصريا ناجحا.

وأضاف رامي صبري : الناس كلها عارفة إني بحب عمرو دياب، وأتمنى أعمل معاه دويتو يومًا ما.

كما تمنى رامي صبري تقديم ديو غنائي ايضا مع الفنان محمد حماقي قائلا : "إحنا أصدقاء من زمان، وحماقي موسيقي محترم وأتشرف بعمل دويتو معاه أيضًا.

أحدث أعمال رامي صبري 

من ناحية أخرى حقق حفل الميجا ستار رامي صبري الذي أقيم فى ببورتو سعيد حضورا جماهيريا ضخما من الأسر والشباب من مختلف محافظات الجمهورية .

كما قدم رامي عددا كبيرا من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة التي تبادل تقديم معظمها بمشاركة الجمهور وسط أجواء غير مسبوقة من البهجة.

كما قدم تلبية لرغبات الجمهور  أغاني الفرصة التانية وكداب وحبيبي الأولاني بالإضافة إلى "الحب عيبنا" للمرة الأولي والتي سبق وان قدمها ضمن السياق الدرامي لمسلسل "نقابل حبيب" بطولة النجوم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وتصدرت تريند مواقع والتواصل الاجتماعي بمجرد عرضها.

رامي صبري بهاء سلطان الفنان رامي صبري الفنان بهاء سلطان أعمال رامي صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

يوم عاشوراء 2025

4 ركعات في يوم عاشوراء 2025 .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الأزهر يحسم الجدل في صومه دون تاسوعاء

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

الاغتسال يوم عاشوراء

هل الاغتسال يوم عاشوراء يقيك كل الأمراض؟.. اعرف حقيقة الحديث

ترشيحاتنا

إفطار يوم عاشوراء

موعد أذان المغرب يوم عاشوراء السبت 5 يوليو.. ودعاء النبي عند الإفطار

وزارة الأوقاف

الأوقاف: خطورة الفكر المتطرف.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

دعاء يوم عاشوراء مفاتيح الجنان

دعاء يوم عاشوراء مفاتيح الجنان .. ردده يغير حالك للأفضل

بالصور

كليتك في خطر.. 8 عادات تحميك من الفشل الكلوي قبل فوات الأوان

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

وداعا الالتهاب المزمن.. دراسة تكشف سرا عن استعادة بروتين مفقود

بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن

سيارة Alpine A290 الجديدة تثير الجدل بـ 70 ألف دولار

Alpine
Alpine
Alpine

تويوتا تودع سيارتها الكهربائية الجديدة بسبب ارتفاع الطلب على البنزين

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد