مؤلف فات الميعاد: قصة حقيقية تحولت إلى دراما متشابكة

يواصل مسلسل "فات الميعاد" من بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي، حصد نجاح ملحوظ منذ انطلاق عرضه عبر شاشة dmc ومنصة WATCH IT، وسط إشادة جماهيرية بقصته الواقعية وأداء أبطاله.

كشف السيناريست محمد فريد كواليس العمل وأسباب نجاحه، موضحًا أن فكرة المسلسل جاءت من واقعة حقيقية رواها أحد أقرباء المنتج إبراهيم حمودة، وتم تطويرها دراميًا داخل ورشة كتابة شارك فيها فريق سبق له التعاون معه.

قال فريد: "البذرة كانت حقيقية، لكن الشخصيات والعوالم والعلاقات من خيالنا بالكامل، ومع الوقت أصبحت تلك الواقعة مجرّد تفصيلة صغيرة ضمن نسيج أكبر".

محمد فريد يعلق على توقعاته بنجاح فات الميعاد

وفيما يتعلق بتوقعاته حول الصدى الذي حققه العمل، أوضح: "لا أضع توقعات للنجاح أو الفشل، ما يهمني هو تقديم عمل صادق يُبذل فيه جهد حقيقي، لأن هذا ما يصل إلى المتفرج".

شدد على أن العمل لم يُكتب كرسالة توعوية أو خطبة تعليمية، بل كدراما جوهرها الصراع بين مشاعر وأفكار متناقضة، قائلًا: "لا مكان للشعارات المباشرة، لأننا نؤمن بأن الإنسان العادي بطل حقيقي يحمل داخله حكاية تستحق أن تُروى".

أوضح أن المسلسل لا يدور فقط حول ثلاث شخصيات رئيسية (بسمة، مسعد، ومعتصم)، بل يقدم شبكة معقدة من العلاقات الأسرية، مثل علاقة منعم بزوجته سماح، وعلاقة وفاء براغب، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تؤدي أدوارًا درامية فعالة.

تطرق المؤلف محمد فريد إلى تصوير شخصية الأم في العمل، قائلًا: "الأم هي المخزن الثقافي الأهم في تشكيل الأسرة والمجتمع، لذا كان دورها محوريًا ومتنوعًا بين النماذج المختلفة".

أشار إلى حرصه على الاستعانة بخبراء في القانون والطباعة والصناعات الدوائية لتحقيق أعلى درجات الدقة، مؤكدًا أن التفاصيل الواقعية تعزز مصداقية العمل وتجعل المشاهد يصدق ما يراه.

وفيما يتعلق بتقديم أعمال على فترات متباعدة، أردف: "قلة أعمالي ترجع لكوني لا أكتب إلا حين تتوفر فرصة حقيقية لعمل فني محترم، وأنا لا أؤمن بفكرة استغلال النجاح، بل بصناعته من خلال الجدية والرغبة والالتزام".

"فات الميعاد" هو مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر على جميع الشخصيات. مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى.

العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

مسلسل "وفات الميعاد" من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم، ومدير التصوير زكي عارف، وإشراف فني وديكور رضوى شعبان، وموسيقى تصويرية عزيز الشافعي، ومونتاج سامح أنور، ومنتج فني محمد عبد الحفيظ، وإشراف على الإنتاج وليد حمودة، إنتاج شركة سكوير ميديا للإنتاج الإعلامي.