صورة عادل إمام في حفل زفاف حفيده تثير الجدل.. حقيقة أم ذكاء اصطناعي؟

أثارت صورة عادل إمام من حفل زفاف حفيده بصحبة الفنانة يسرا حالة من الجدل الواسع والتى تم تداولها بطريقة سريعة مما خلق حالة من طرح عدد من علامات الاستفهام حول حضوره حفل الزفاف.

عادل إمام ويسرا

وتبين أن صورة الزعيم عادل إمام مع الفنانة يسرا فى حفل زفاف حفيده تم تنفيذها بالذكاء الاصطناعي وليست حقيقية وهو ما بدا واضحا فى ملامح عادل إمام غير الحقيقية.

أحداث حفل زفاف حفيد عادل إمام

حرص عدد من النجوم على التواجد بحفل زفاف عادل رامي إمام، حفيد الفنان عادل إمام، والذي أقيم خلال الساعات الماضية بفيلا الزعيم بالمنصورية.

منهم الفنانة يسرا، محمد حماقي، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني ، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، المنتج تامر مرسي،عزيز الشافعي، المنتج والفنان عماد زيادة ، تامر حسني ، حماقي ، تامر حسين ، عزيز الشافعي ،

الفنان هشام ماجد ، ويوسف الشريف، والاعلامي عمرو الليثي، والمخرج معتز التوني، والذي كان في استقبال الفنان محمد عادل إمام.

وتغيب الفنان القدير عادل إمام عن حضور حفل الزفاف.

واحتفل المخرج رامي عادل إمام بعقد قران نجله الأكبر عادل، حفيد الفنان القدير عادل إمام، فى حفل عائلي اقتصر علي الأهل والاصدقاء المقربين خلال الايام القليلة الماضية.