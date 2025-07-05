نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة نرمين الفقي الأنظار، حيث شاركت جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة نرمين الفقي

وظهرت نرمين الفقي بإطلالة صيفية ناعمة، بفستان خفيف يناسب أجواء البحر، وعلقت قائلة: “بحر عالي بس الجو جميل”.

آخر أعمال نرمين الفقي

كانت آخر أعمال نرمين الفقى مسلسل “محارب” إلى جانب النجم حسن الرداد، وبمشاركة مجموعة من الفنانين منهم أحمد زاهر وناهد السباعي، وتامر عبدالمنعم والممثل الشاب محمود عمرو ياسين، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال عرضه، واستطاعت الفنانة أن تضيف لرصيدها الفني دورًا مميزًا نال استحسان المشاهدين والنقاد على حد سواء.