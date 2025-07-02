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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نرمين الفقي عضو لجنة تحكيم في مهرجان الغردقة

الفنانة نرمين الفقي
الفنانة نرمين الفقي
سعيد فراج

كشف مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن إنضمام الفنانة نرمين الفقي لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة في دورته الثالثة المقرر انطلاقها في الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر المقبل .

من جانبها أكدت نرمين الفقي تقديرها وإعتزازها بإنضمامها إلى لجنة التحكيم قائلة إن مشاركتها تختلف عن المشاركات السابقة كونها تأتي في مهرجان سينمائي خاص بأفلام صناعها من الشباب أو تتناول قضايا خاصة بهم .

تعليق نرمين الفقي على مهرجان الغردقة 

و أوضحت أن المهرجان يعد نافذة سينمائية لصناع الأفلام من المواهب وللتجارب الجديدة والواعدة وللجمهور العاشق لفن السينما .

وتابعت أنها متشوقة لمشاهدة أفلام المسابقة الدولية والتي تتضمن تجارب مختلفة من دول العالم تنتمي لمدارس سينمائية غير معتاد مشاهدتها في دور العرض التجاربة .

وشددت على أن السينمائيين الشباب أثبتوا أنفسهم ونجحوا في فرض موهبتهم في أكبر المهرجانات الدولية مثل كان وبرلين وفينيسيا .

لافتة إلى أن أهم الجوائز التي حققتها السينما المصرية مؤخرا جائت من خلال أفلام صناعها من الشباب .

وفي سياق متصل تحدث السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان مؤكدًا سعادته بانضمام الفنانة نرمين الفقي للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان مشددا على أن تواجدها يمثل إضافة فنية كبيرة .

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