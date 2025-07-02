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فن وثقافة

بعد مهرجان موازين.. ماجدة خير الله تعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة

شيرين
شيرين
أحمد البهى

علقت الناقدة ماجدة خير الله، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، على الأزمة التي تعرضت لها الفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب حفلها بمهرجان موازين. 

وقالت ماجدة خير الله: “الحكمة تقول عدو عاقل خير من صديق جاهل، الحالة اللي وصلت لها شيرين عبد الوهاب، أعتقد أنها ناتجة من الطبطبة والصعبانيات الممزوجة بحالة من النفاق والادعاء، يعني اللي تقولها ولا يهمك وإحنا في ضهرك وبنشجعك، وانتي زي الفل وطظ في اللي يزعلك، ده لا يمكن يكون قاصد خير”. 

وأضافت: “حوالي ست سنوات من التخبط ، لأسباب واهية! حد يفهمنا إيه المشكلة الفظيعة اللي بتعاني منها وأوصلتها للاستهتار بمشاعر معجبيها، الناس اللي بتدفع فلوس عشان تحضر حفلاتها! الناس اللي قبلت ظهورها بشكل مزرٍ، وتحملوا سخافات وزلات لسان لا تصدر من شخص عاقل أو متزن!!  شيرين حصلها إيه، تعرضت لأزمة عاطفية؟؟ مليون ست بتتعرض كل يوم لأزمات عاطفية ومادية وصحية، وبيتمالكوا عشان حياتهم وحياة الآخرين تمشي، إذا كان على الإيذاء فلم تتعرض فنانة للإيذاء كما تعرضت شريهان التي مرت بحادث كاد يقضي على حياتها وأجرت مليون عملية كي تستطيع أن تقف علي رجلها، وعادت للأضواء ولعبت بطولة مسرحية كانت بتنافس عادل إمام في عز مجده، ولعبت دورها بكل قوة وثبات كفنانة وزوجى وأم، لأنها كانت بتحترم نفسها وتحترم فنها”.

وتابعت: “وقبل شريهان كان عبد الحليم حافظ يعاني من تبعات مرض البلهارسيا الذي نهش في كبده، وكان يعاني من نزيف في المرارة ومع ذلك يجري بروفات كاملة مع فرقة أحمد فؤاد حسن، قبل أي حفل، ورغم متاعبه الصحية كان يظهر أمام الجمهور في قمة لياقته وتألقه ويغني لايف لمدة ساعتين أو تلاتة ويقوم في الفواصل الموسيقية بالدخول للكواليس لأخذ حقنة تساعده أن يقف على حيله ويكمل الحفل بنفس اللياقة دون أن يشعر الجمهور!! فيعني مش لاقية أي معنى لإصرار شيرين على الحالة اللي هي فيها، ولو عندها صديق مخلص فعلا لازم يفهمها إن للصبر حدود والجمهور الذي صنع اسمها ونجاحها له حق عليها ولازم من باب احترامها لنفسها ولجمهورها تقرر ألا تظهر في حفل عام إلا وهي في كامل لياقتها الفنية، وفي كامل وعيها وتألقها”.

ماجدة خير الله شيرين عبد الوهاب موازين

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