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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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فن وثقافة

مطالبات بمسح أغانيه.. سر غلق صفحة أحمد عامر على فيسبوك

أحمد عامر
أحمد عامر
أحمد إبراهيم

صدمة كبيرة يعيشها الوسط الفنى بسبب رحيل المطرب الشعبي أحمد عامر الذى رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة. 

وبرغم من رحيل أحمد عامر إلا أن شهد السوشيال ميديا الخاص به حالة جدل واسعة بسبب غلق حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وجاء ذلك بسبب التعليقات المسيئة التى تلقتها الصفحة بعد رحيله والتى تطالب بمسح أغانيه، مما دفع القائمون على الصفحة بإخفائها مؤقتا لحين إشعار آخر احتراما له ولحال أسرته التى تعيش حالة من الحزن الشديد. 

آخر كلمات أحمد عامر قبل رحيله 

رحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر ، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن منذ قليل عن تعرضه لظروف صحية طارئ دون الكشف عن أي تفاصيل.

وفى آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك :“بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.

أحمد عامر يحتفل بتصدر أغنيته فين يوجعك تريند التيكتوك

وكان قد احتفل احمد عامر خلال الساعات القليلة الماضية بتصدر أغنيته “فين يوجعك” تريند التيك توك.

وأحمد عامر هو مطرب شعبي اشتهر بالعديد من الأغاني ومن أبرزها : “قوليلي يا مرايا ، مبقتش مستغرب ، الكل غاب”.

رضا البحراوي يعلن وفاة أحمد عامر

وأعلن المطرب رضا البحراوي وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر منذ قليل.

ونشر صورته عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وكتبت معلقا: “إنا لله وإنا إليه راجعون  اخويا احمد عامر في ذمة الله اللهم اغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جنانه اللهم آمين يارب العالمين”.

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