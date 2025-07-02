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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالإبيض.. منة عرفه تخطف الأنظار بإطلاله جذابة

منة فضالي
منة فضالي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة منة عرفه جمهورها بصور من أحدث ظهور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت منة عرفه بأطلالة جذابة مرتدية بلوزة  باللون الأبيض ، ولم تبالغ في وضع الاكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية اختارت وضع مكياج جذاب بالألوان الترابية لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها.

أخر اعمال منة عرفه

وشاركت منة عرفه في  مسلسل "وتقابل حبيب" الذي تدور أحداثه حول سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

منة عرفه صور منة عرفة اطلالات النجوم

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