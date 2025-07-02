بالشورت.. إطلالة شبابية لـ روجينا عبر انستجرام

شاركت الفنانة روجينا متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت الفنانة روچينا بإطلالة جذابة لافتة مرتدية بلوزة طويله باللون الرمادي نسقت معها شورت أسود ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

أعمال روجينا

يُذكر أن روجينا شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “حسبة عمر”، الذي شارك في بطولته عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، على الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي، من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، وكان من الأعمال ذات الـ15 حلقة فقط.