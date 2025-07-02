بكاش مايوة.. سارة سلامة تشارك جمهورها صورا من عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها صورة جديدة من احدث ظهور لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سارة سلامة، باطلالة جذابة لافته علي الشاطي ،مرتدية كاش مايوة باللون الابيض.

وتعد الفنانة سارة سلامة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.