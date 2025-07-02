هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بالأسود

نشرت الفنانة هيدي كرم مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

وظهرت كرم في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية "سوت" باللون الأسود، مع شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الجاذبية والنعومة.

وقد حازت الصور على إعجاب متابعيها، الذين أثنوا على أناقتها واختيارها المميز للظهور.

مسلسل وتر حساس

وكشفت هيدي كرم في تصريح خاص لها أن تصوير الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس سيبدأ في يوليو، كما أكدت على أن العمل يحمل العديد من المفاجآت، مستهلمة من تجربتها قراءة دور “رغدة” وشعورها بالمخاوف أول الأمر قبل أن تُقْدِر قيمة الشخصية.