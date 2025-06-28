عيش واستمتع على قد ما تقدر..نصيحة هيدي كرم لمتابعيها

قدمت الفنانة هيدي كرم، نصيحة من خلاصة تجاربها الشخصية، لمتابعيها، حرصًا منها على دعمهم.

ونشرت هيدي فيديو تضمن صور لها في أوقات عدة، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: "وها نفضل نتعلم لاخر يوم في عمرنا وماتزعلش لو ما اتعلمتش الدرس من اول مره في دروس صعبه محتاجه وقت و تكرار عشان تثبت جوانا و نستوعبها وكل وقعه صعبه بتقعها حتى لو مش فاهم ايه الدرس اللي المفروض تتعلمه منها اعرف و كون متاكد انها قوتك و القوه دي في حد ذاتها إنجاز كبير في عالم محتاج قوة احتمال وصبر و معافره . عيش واستمتع على قد ما تقدر بالرحله و المغامره و المفاجآت اللي هاتقبلك فيها حلوه كانت او وحشه لانها الدنيا ولازم تتعاش".

مسلسل وتر حساس

وكشفت هيدي كرم في تصريح خاص لها أن تصوير الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس سيبدأ في يوليو، كما أكدت على أن العمل يحمل العديد من المفاجآت، مستهلمة من تجربتها قراءة دور “رغدة” وشعورها بالمخاوف أول الأمر قبل أن تُقْدِر قيمة الشخصية.