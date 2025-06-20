هيدي كرم: الجزء الثاني من وتر حساس يحمل مفاجآت | خاص

كشفت الفنانة هيدي كرم عن التحضير للجزء الثاني من مسلسل وتر حساس.

وقالت هيدي كرم في تصريح خاص لـ صدى البلد “هنبدأ التصوير في شهر يوليو بإذن الله والجزء الثاني يحمل العديد من المفاجآت”.

يذكر أن أكدت الفنانة هيدي كرم، أنها أثناء قراءة شخصية "رغدة" في مسلسل “وتر حساس”، كانت على وشك الاعتذار عن الدور، قائلة: “كنت سأندم ندمًا كبيرًا لو اعتذرت، لكن كان لدي مخاوف. ومع ذلك، قبلت الدور لعدة أسباب”.

وقالت هيدي كرم، خلال لقاء خاص مع "صدي البلد" شخصية "رغدة" في "وتر حساس" تبدو للوهلة الأولى غريبة وليست لها "مسكة"، لكنها في جوهرها شخصية إنسانية من لحم ودم، تجمع بين الخير والشر، وليست شخصية خيالية، ليس هناك شر مطلق.



وتابعت الفنانة هيدي كرم، أنها تعاطفت مع شخصية "رغدة" منذ اليوم الأول، قائلة: "كان لدي مبررات شخصية تجعلني أتفهم ما تقوم به. وأكثر ما أعجبني فيها أنها شخصية واضحة مقارنة بسلمى وكامليا".

وأشارت إلى أن "رغدة مثل أي إنسان، يمكن أن نتعاطف معها أحيانًا عندما تكون ضعيفة وتُظهر جانبها الطيب، وفي لحظات أخرى تغضب من حولها بسبب تصرفاتها".



مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.