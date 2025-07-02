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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزير الثقافة يُعلن افتتاح منافذ جديدة لمشروع "كشك كتابك" ضمن احتفالات ثورة 30 يونيو

كشك كتابك
كشك كتابك
أحمد البهى

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، افتتاح عدد من المنافذ الجديدة لمشروع “كشك كتابك”، وذلك في عدد من ‏قرى محافظات الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك في إطار احتفالات الوزارة بذكرى ثورة 30 يونيو ‏المجيدة، واستمرارًا لجهود الدولة في مدّ جسور الوعي والمعرفة إلى عمق الريف المصري‎.‎

وأكد وزير الثقافة أن هذه الافتتاحات تأتي دعمًا للتوجه الاستراتيجي للدولة نحو ترسيخ الثقافة كأداة محورية في بناء ‏الإنسان، جنبًا إلى جنب مع المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد خلال العقد الأخير، في ظل قيادة سياسية تؤمن ‏بأن الثقافة تمثّل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة‎.‎

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن المنظومة الثقافية شهدت انضمام نحو 40 منفذ بيع جديد ضمن المشروع، ليصل عدد ‏المنافذ خلال الأشهر القادمة إلى أكثر من 85 منفذًا على مستوى الجمهورية، في خطوة نوعية تعكس اتساع نطاق الخدمة ‏الثقافية ووصولها إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مشيراً  إلى أن هذه الخطوة تتسق مع الأهداف الجوهرية لمبادرة “حياة ‏كريمة”، التي لا تقتصر على تحسين البنية التحتية والخدمات، بل تمتد إلى بناء الإنسان والارتقاء بجودة الحياة الثقافية ‏والمعرفية في القرى المصرية، بما يعزز العدالة الثقافية ويمنح الأجيال الجديدة فرصة متكافئة في التنوير والإبداع‎.‎

وأكد وزير الثقافة أن مشروع “كشك كتابك”  يعد نموذجًا فاعلًا لهذا التوجه، إذ يسهم في إتاحة الكتاب بسعر مناسب في ‏البيئات المحلية، ويعزّز من حضور الثقافة في الحياة اليومية للمواطن، دعمًا لمشروع وطني يؤمن بأن التنمية تبدأ من ‏العقل والمعرفة، وأن الكتاب هو حجر الزاوية في نهضة المجتمعات‎.‎

وفي هذا السياق، أشار الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى أن المرحلة الحالية من ‏المشروع شملت افتتاح منافذ جديدة في القرى بمحافظات: البحيرة، الغربية، قنا، المنوفية، وسوهاج، تأكيدًا على حرص ‏الوزارة على أن تصل الثقافة إلى حيث يكون المواطن، لا سيما في المناطق التي تحتاج إلى رعاية معرفية وتنموية متكاملة‎.‎

ويأتي هذا التعاون في تنفيذ المشروع بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء ‏خالد اللبان، ليُؤكد على روح التكامل بين مؤسسات الدولة الثقافية، ويُعزز من رسالة وزارة الثقافة في إتاحة المعرفة ‏والكتاب لفئات المجتمع كافة، في كل ربوع مصر.‏

الدكتور أحمد فؤاد هنو أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

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