فى ذكراها .. سر اعتزال سميرة خلوصي الفن مبكرا

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سميرة خلوصي، حيث ولدت في فى مثل هذا اليوم لأب مصري وأم فرنسية.

بدأت مشوارها الفني في السينما المصرية من خلال أدوار صغيرة أسندتها إليها المخرجة "عزيزة أمير" وبعدها قدمت العديد من البطولات والأدوار الناجحة في أكثر من عمل خصوصا مع الموسيقار الراحل "محمد عبد الوهاب" حيث شكلا ثنائيًا ناجحًا جدًا خلال فترة الأربعينات من القرن الماضي.

بعد مشاركتها في فيلم "عودة القافلة" عام 1946 اختفت الفنانة سميرة خلوصي عن الأضواء والعمل الفني وظلت 35 عامًا متفرغة لاسرتها وحياتها الخاصة حتى وفاتها في عام 1981.

أبرز أعمالها.. الوردة البيضاء

في عام 1932 شاركت الفنانة سميرة خلوصي في فيلم "الوردة البيضاء" مع الموسيقار "محمد عبد الوهاب"، الفيلم من تأليف وإخراج محمد كريم.

عنتر أفندي

في عام 1935 شارك الفنانة سميرة خلوصي في فيلم "عنتر أفندي" مع استيفان روستي وحسن فايق، الفيلم من تأليف وإخراج استيفان روستي.

نداء القلب

في عام 1945 شاركت الفنانة سميرة خلوصي في فيلم "نداء القلب" مع أمينة نور الدين وإبراهيم حموده واسماعيل يس، الفيلم من تأليف وإخراج عمر جميعي.

الجيل الجديد

في عام 1945 شاركت الفنانة سميرة خلوصي في فيلم "الجيل الجديد" مع الفنان "حسين صدقي"، الفيلم من تأليف يوسف جوهر ومن إخراج أحمد بدرخان.

عودة القافلة

في عام 1946 شاركت الفنانة سميرة خلوصي في فيلم "عودة القافلة" مع حسين رياض ومحمود المليجي، الفيلم من تأليف واخراج أحمد بدرخان.

ولكن سميرة خلوصي اعتزلت الفن بشكل مبكر بعدما شكلت مع الفنان محمد عبد الوهاب ثنائي ناجح وقدما عدد من الأفلام في الأربعينات من القرن الأربعين.