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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميرهان حسين تثير الجدل بالرقص برفقة شاب علي الشاطئ

ميرهان حسين
ميرهان حسين
يمنى عبد الظاهر

أثارت الفنانة ميرهان حسين حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”

وظهرت ميرهان فيه ترقص على أحد الشواطئ على أنغام أغنية “ابتدينا” للهضبة عمرو دياب، والتي طُرحت مؤخرًا ضمن ألبومه الجديد، وتصدرت قوائم الاستماع.

ولفت ذلك أنظار المتابعين ، وهي ترقص برفقة شاب، مما دفع الجمهور للتساؤل عن هويته، خاصة وأن الفيديو جاء بعفوية لافتة وأجواء صيفية مرحة. 

https://www.instagram.com/reel/DLsLeHTKXWZ/?igsh=NGNidGlsNzZjMjJ5

يُذكر أن ميرهان حسين تستعد للعودة إلى الشاشة بعدة أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، من أبرزها فيلم «الغربان» الذي يشارك في بطولته الفنان عمرو سعد.

ميرهان حسين أحد الشواطئ أنغام أغنية “ابتدينا للهضبة عمرو دياب ألبومه الجديد

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