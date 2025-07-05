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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه .. قصة زواج يحيى العلمي وتهاني راشد وخلافه مع سعاد حسني

المخرج الراحل يحيى العلمي
المخرج الراحل يحيى العلمي
سعيد فراج

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل يحيى العلمي، الذى ولد في 5 يوليو عام 1941، ورحل عن عالمنا في عام 2002، عن عمر يناهز الـ 60 عاما.

قدم يحيى العلمي عددا من الروائع الفنية التى تعد أيقونات خالدة فى أذهان وعقول عشاق الدراما الوطنية والاجتماعية فلا أحد ينسى رأفت الهجان ودموع فى عيون وقحة ونصف ربيع الآخر وغيرها من الأعمال الأيقونية.

حياة يحيى العلمي

ولد يحيى العلمي في يوليو 1941 بالزقازيق، ودرس الإخراج الدرامي بلندن عقب تخرجه من كلية الحقوق، وبدأت مسيرته الاحترافية بإخراج البرامج التلفزيونية، خاصة التعليمية والثقافية منها "عالم الفن" و"قصة المسرح" و"كتاب وقصة" وغيرها.

حصل يحيى العلمى على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة 1982، وجائزة الإنتاج من التليفزيون 1982، جائزة مهرجان التراشيل الألماني واتحاد الإذاعات الأفريقية 1985، توفي يحيى العلمي في 19 يناير 2002 عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مرير استمر بضعة أشهر مع إصابة في القلب.

أعمال يحيى العلمى

أخرج يحيى العلمي في حياته الفنية ثلاثين فيلما تقريبا أبرزها "خائفة من شيء ما" و"طائر الليل الحزين" و"تزوير في أوراق رسمية". من أهم أعماله في التليفزيون مسلسل رأفت الهجان بطولة محمود عبد العزيز الذي تجاوز عدد حلقاته الستين حلقة تطرق فيها لحياة رجل مخابرات مصري تم زرعه في إسرائيل وكان له دور هام في حرب 1973، وكانت شوارع القاهرة تبدو خالية في توقيت عرض المسلسل. كذلك مسلسل "لا" للكاتب مصطفى أمين ولطه حسين مسلسل الأيام.

يحيى العلمى وخلافه مع سعاد حسني

وكشفت سعاد حسنى فى تصريحات سابقة لها عن قصة خلافها ومعاناتها فى العمل مع المخرج يحيى العلمى أثناء تصوير مسلسل "هو وهى"، حيث اتهمته بأن إيقاعه فى العمل بطىء للغاية، وعدم التجهيز الجيد رغم الإمكانيات الضخمة التى وفرها التليفزيون له كجهة منتجة للعمل، مشيرة إلى أن يحيى العلمى تجاهل استعراضاتها الراقصة وغنائها.

وقالت سعاد حسنى إن مخرج العمل يحيى العلمي، تفرغ لمهاجمتها أثناء التصوير، مضيفة «المخرج يعمل 4 ساعات، ثم يتفرغ لتصريحات الهجوم علي»، وكشفت سعاد حسنى انها اعتذرت عن 25 سيناريو من أصل 70 عرض عليها بسبب ارتباطها بتصوير حلقات «هو وهي» التى تعانى فى تصويرها من تباطؤ المخرج يحيى العلمى.

وتزوج الراحل يحيى العلمي من الفنانة تهاني راشد التي اشتركت معه في مسلسل "رأفت الهجان"، وأنجبت منه ابنة واحدة اسمها "شيرين" بعد قصة حب بدأت بينهما في المسرح.

وقالت تهاني راشد في لقاء تلفزيوني سابق لها، إن علاقتها بالراحل يحيى العلمي بدأت بـ"خناقة"، بسبب بكائها أثناء تقديم مسرحية "قنديل أم هاشم" وانتقاده لدموعها المفرطة.

وأوضحت أنها لم تعمل معه إلا بعد مرور 20 عاما على زواجهما، بسبب رفضه عملها معه حتى تصبح نجمة كبرى.

زواج يحيى العلمي من تهانى راشد 

وتزوج الراحل يحيى العلمي من الفنانة تهاني راشد التي اشتركت معه في مسلسل "رأفت الهجان"، وأنجبت منه ابنة واحدة اسمها "شيرين" بعد قصة حب بدأت بينهما في المسرح.

وقالت تهاني راشد في لقاء تلفزيوني سابق لها، إن علاقتها بالراحل يحيى العلمي بدأت بـ"خناقة"، بسبب بكائها أثناء تقديم مسرحية "قنديل أم هاشم" وانتقاده لدموعها المفرطة.

وأوضحت أنها لم تعمل معه إلا بعد مرور 20 عاما على زواجهما، بسبب رفضه عملها معه حتى تصبح نجمة كبرى.

ذكرى ميلاد المخرج الراحل يحيى العلمي المخرج الراحل يحيى العلمي ميلاد المخرج الراحل يحيى العلمي يحيى العلمي أعمال يحيى العلمي

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