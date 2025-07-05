بالأخضر.. ياسمين صبري تبهر المتابعين عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت ياسمين صبري ، الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان مجسم لامع باللون الاخضر واعتمدت على المكياج البسيط بالألوان الترابيه لتبرز جمال ملامحها.



أحدث أعمال ياسمين صبري

فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث تم تصويره فى أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.