إليسا تثير الجدل بإطلالة جريئة في عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها صورا من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام.

وظهرت إليسا بأطلالة جذابة جريئة من على اليخت،مرتدية كاش مايوه مفتوح من منطقة الصدر،ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً من متابعيها، الذين أشادوا بإطلالتها المتجددة.



وتصدرت الفنانة إليسا مؤشرات البحث خلال الفترة الماضية بعد الانتقادات التى وجهت إليها خلال حضورها المفاجئ للعرض المسرحي الأخير للفنانة كارول سماحة بسبب تغير ملامحها كما وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث ألبومات إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.