بإطلالة ناعمة.. إليسا تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستاناً من الجينز بتصميم عصري.

وحرصت إليسا على الظهور بتسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم، ما أبرز ملامحها الطبيعية وجمالها الراقي.

ولاقت الصور تفاعلاً واسعاً من متابعيها، الذين أشادوا بأناقتها وإطلالتها المتجددة.

,تصدرت الفنانة إليسا مؤشرات البحث خلال الفترة الماضية بعد الانتقادات التى وجهت إليها خلال حضورها المفاجئ للعرض المسرحي الأخير للفنانة كارول سماحة بسبب تغير ملامحها كما وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث ألبومات إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.