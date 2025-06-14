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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إليسا وآدم يحيان حفلا غنائيا فى لبنان .. 12 يوليو المقبل

إليسا
إليسا
سعيد فراج

يحيى كل من إليسا وآدم حفلا غنائيا فى لبنان ضمن حفلات صيف 2025  وذلك فى 12 يوليو المقبل وسط حضورا جماهيريا كبيرا. 

نفى المكتب الإعلامي للفنانة إليسا جميع ما تداول من أخبار بشأن اصابتها بمرض السرطان للمرة الثانية.  

وفى هذا السياق نشر الحساب الرسمي لبرنامج “et بالعربي” “ منشورا جاء فيه : ”بعد انتشار شائعات عن اصابتها بالسرطان مرة أخري نفي المكتب الإعلامي عبرet بالعربي مؤكدا انها بصحة جيدة وتقضي وقتا ممتعا مع أصدقائها فى ميلانو".

وتصدرت الفنانة إليسا مؤشرات البحث خلال الفترة الماضية بعد الانتقادات التى وجهت إليها خلال حضورها المفاجئ للعرض المسرحي الأخير للفنانة كارول سماحة بسبب تغير ملامحها  كما وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث ألبومات إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية “أنا سكتين”

ويقول مقطع من الأغنية: "تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق.

دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

أغاني إليسا

وفي آخر شهر يناير 2024، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة إليسا، الجديدة التي تحمل اسم “كلو وهم”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “أنغامي” و"سبوتيفاي" للموسيقى.

أغنية “كلو وهم” لـ إليسا، من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع موسيقي داني خوري، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

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