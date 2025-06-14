نفاد تذاكر حفل مدحت صالح في دار الأوبرا المصرية

أعلنت دار الأوبرا المصرية، عن نفاذ كافة تذاكر حفل الفنان مدحت صالح، والمقرر اقامته بالمسرح الكبير يوم ٢٧ يونيو المقبل.

ومن المقرر ان يقدم المطرب مدحت صالح باقة من أغانيه المتميزة، ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءًا ومصاحبة الفنان عمرو سليم وقيادة المايسترو أحمد عامر .

وفى وقت لاحق، أعلن الفنان مدحت صالح إلغاء حفله الذى كان من المقرر إقامته الجمعة بمدينة 6 أكتوبر بسبب ظروف طارئة لم بتم الإعلان عنها.

أحدث أغاني مدحت صالح

وكانت احدث اغاني مدحت صالح هو تتر مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى عرض فى شهر رمضان الماضي ٢٠٢٥ وحقق نجاحا كبيرا.

وفى شهر فبراير الماضي طرح مدحت صالح أحدث أغانيه بعنوان “بتغريني” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.