فتاة تهدي أحمد سعد بورتريه مرسوم في حفل نادي الشمس

أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا ضخما بنادي الشمس، حيث شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وخلال الحفل قامت فتاة بإهداء المطرب أحمد سعد، صورة قامت برسمها خصيصًا له، حيث منحتها له علي المسرح.



شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بلحظات روحانية خاصة، إذ نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، ظهر فيه وهو يتلو آيات من القرآن الكريم داخل المسجد النبوي الشريف، وسط أجواء إيمانية تبعث على السكينة والخشوع.

وعلّق سعد على الفيديو قائلًا: “كل التعليم في حتة وتعليم القرآن في حتة لوحده.. ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم”.

أحمد سعد يتخذ قراراً قبل الحج

قبل سفر أحمد سعد هذا العام لاداء فريضة الحج، نشر الفنان أحمد سعد مؤخرًا مقطع فيديو على حسابه الرسمي في إنستجرام، يظهر فيه وهو يخضع لجلسة إزالة الوشم "التاتو" من ذراعه باستخدام تقنية الليزر.

وكان قد أوضح أحمد سعد أن الوشم كان يهدف إلى تغطية آثار جرح قديم نتيجة حادث تعرض له، وأنه لجأ إليه لأسباب تجميلية فقط.