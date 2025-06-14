بسبب إلهام شاهين وهالة سرحان.. النقابات الفنية تشكر سفير مصر بالعراق

وجه نقباء المهن الفنية ،المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين ، والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين ، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ، الشكر للسفير أحمد سمير، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، لتواصله العاجل والإطمئنان على الفنانة إلهام شاهين والإعلامية الدكتورة هالة سرحان العالقتين ببغداد بسبب توقف حركة الطيران ، وقام السفير أحمد سمير وبتوجيهات من الخارجية المصرية برعاية الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية،بالإطمئنان عليهما حيث توقفت حركة الطيران من بغداد بسبب الحرب الايرانية الاسرائيلية .



وقالت الدكورة هالة سرحان بأن السفير أحمد سمير تابع الموقف وطلب منا الالتزام بالاقامة في الفندق وعدم الخروج، ونقدر الدور الذى يقوم به الصدقاء فى العراق وفى مقدمتهم الدكتور جبار جودى نقيب الفنانين العراقيين ، ووجهت "سرحان" الشكر للنقباء مسعد فودة وأشرف زكى، وعمر عبد العزيز لمتابعتهم .



وكان نقباء المهن الفنية واتحاد الفنانين العرب، نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانين العرب مسعد فودة، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ورئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، قد توجهوا بالشكر للدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، على سرعة تواصله مع النجمة إلهام شاهين والإعلامية الكبيرة الدكتورة هالة سرحان في فندق إقامتهما بالعاصمة العراقية بغداد، بعد تعذّر عودتهما من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث كانت الفنانة إلهام شاهين قد شاركت في المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية في دورته الرابعة عشرة.



وقامت باستقبالهما د. نبراس المعموري، رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات

وعبّر النقباء الثلاثة عن تقديرهم لموقف الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، لموقفه الداعم دائمًا للفنانين المصريين، ولقائه بالفنانة إلهام شاهين والإعلامية الدكتورة هالة سرحان واطمئنانه عليهما، ومتابعته للموقف حتى عودتهما إلى أرض الوطن بسلام. وأكد النقباء الثلاثة استمرارهم في متابعة الموقف عبر اتصالات للاطمئنان عليهما