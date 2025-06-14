تامر عاشور يستند على عصا في حفلة الكويت .. ماذا حدث؟

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور للفنان تامر عاشور من حفله في الكويت.

وظهر الفنان تامر عاشور قبل صعوده يستند علي عصا، بعد اجراء عملية رباط صليبي.

أعرب الفنان تامر عاشور عن سعادته بردود أفعال حلقته ببرنامج "صاحبة السعادة"، التي عُرضت ضمن حلقات عيد الأضحى 2025.

وشارك تامر صورة له عبر حسابه بـ«إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "مبسوط جدًا جدًا بردود أفعالكم على حلقتين برنامج صاحبة السعادة، اللي أنا نفسي وأنا بصوره مكنتش متخيل هيطلع بالجمال ده، خصوصًا مع الجمال كله الفنانة الكبيرة المُثقفة المبدعة حبيبة الكل إسعاد يونس".



وكان قال المطرب تامر عاشور، إن زوجته الإعلامية نانسي نور شخصية متفاهمة وواقعية، متابعا: لكن عندها شعننة وبتغير عليا من الستات، ولو حصل شكل متهور بتضايق زي "التلامس" وقالت لي ممنوع التلامس خالص.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة “DMC” : نانسي مالهاش في السوشيال ميديا، ومش بتعرف تطبخ ولكن نفسها تدخل المطبخ بس الموضوع صعب معاها شوية، والطباخ هو اللي بيعمل الأكل، بس بتعرف تعمل (فتوش)".

كشف المطرب تامر عاشور، عن حياته الشخصية وعلاقته بالإعلامية نانسي نور، موضحا أن نانسي هي شخصيتها سهلة التفاهم ومرنة في التعامل ولينة في الكلام، ولما بتزعل بتكوم لذيذة جدا، وده اللي قربني منها أكتر.

وقال “عاشور”: "نانسي دايما بتوفرلي الوقت اللي بكون فيه مع أهلي وأصحابي، رغم انها شخصية قوية لكنها متفهمة جدا".