رامي وجنات يتألقان وعودة مايا نصري في حفل نوستالجيا بالسعودية

أقيم خلال الساعات الماضية، حفل نوستالجيا فورها، بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري ضخم .

وتألق عدد من الفنانين في الحفل، ومنهم مايا نصري التي ظهرت بعد غياب طويل، بالاضافة الي الفنانة جنات.

ومن بين الفنانين المشاركين: أحمد بتشان، رامي جمال، فرقة واما، مايا نصري، إيوان، ماساري، فرقة بلو العالمية، هيثم سعيد، يوسف العماني، الفنان سامو زين، جنات، أحمد الشريف.

حفل "نوستالجيا فورها" يُعد هذا الحفل الأول من نوعه في المملكة.

وكانت قد أعلنت الجهة المنظمة للحفل، قائلاً: “نسعى من خلال هذا الحدث إلى استحضار ذكريات الجيل الذهبي وتقديم تجربة فنية فريدة لجمهورنا في جدة. بمشاركة فنانين مميزين مثل مايا نصري التي ستضيف للحفل طابعاً خاصاً يُعيدنا إلى أجمل لحظات الموسيقى العربية”.