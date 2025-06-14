ليلى زاهر في أحدث ظهور مع والدها ورضوى الشربيني

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورا جديدة في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ليلى زاهر بصحبة والدها الفنان أحمد زاهر، والإعلامية رضوى الشربيني.

ليلى أحمد زاهر في أحدث ظهور

الفنان أحمد زاهر وليلى زاهر والإعلامية رضو الشربيني

من جانب اخر، أعلنت هدى أحمد زاهر، تطورات حالة ابنتها الفنانة الشابة ملك زاهر، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الآونة الأخيرة.

تطورات الحالة الصحية لـ ملك زاهر

وكتبت هدى زاهر عبر ستوري حسابها الشخصي على إنستجرام: “ملك خرجت ولله الحمد والشكر من يومين وفي انتظار تقارير الأطباء عن الحالة بالظبط هي أحسن وهتكون أحسن ببركة دعائكم ليها ومحبتكم”.

رغم المرض.. ملك أحمد زاهر تستمر في عملها والتزاماتها

وتابعت: “إن شاء الله التحاليل الأخيرة تعرفنا ايه السبب اللي عمل فيها كدة وأنا متفائلة بالله جدا وعارفة أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير الحياة بتستمر والشغل والالتزامات بتستمر رغم كل الظروف”.

واختتمت: “عقبال يارب ما نطمن على آدم ابن تامر حسني وبسمة ونفرح كلنا وفرحتنا تكبر”.