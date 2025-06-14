هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا في لبنان.. 11 يوليو

يحيي الفنان هاني شاكر حفلا غنائيا يوم 11 يوليو المقبل فى لبنان وذلك وسط حضورا جماهيريا كبيرا.

ويشدو هاني شاكر بعدد من الأغانى القديمة والحديثة التى تنال اعجاب الجمهور ولعل من أبرزها علي الضحكاية ومش بعتب عليك" و “بحبك يالبنان” التى قدمها باللهجة اللبنانية حنعيش، حمل الليالى ، بحبك انا ، ياريتنى، اديتك ورود، سألتك، كل ليلة ، ماتهدديش، خايف مرة، حبك نار ،لسه بتسألى".

ألبوم هاني شاكر

في الأول من سبتمبر الماضي، طرح هاني شاكر أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل" عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغاني هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

أغاني هاني شاكر

طرح مؤخراً أغنيته الجديدة "انسى اللي خان" عبر جميع المنصات الموسيقية، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الإطلالة الجديدة للفنان.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.