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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موضوع قضائي.. زياد برجي يعلق على أزمته مع إليسا

زياد برجي - إليسا
زياد برجي - إليسا
سعيد فراج

ظهر الفنان زياد برجي، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مهرجان موازين في دولة المغرب، إذ يشارك في فعاليات المهرجان بحفل غنائي.

وخلال المؤتمر، وجه أحد الصحفيين سؤالا لـ زياد برجي، حول مستجدات أزمته مع الفنانة إليسا، فأجاب قائلا إنه موضوع قضائي بحت يرفض أن يتطرق لها في مهرجان موازين. 

وحول ظهوره بالسبحة، قال زياد برجي، إنه مدخن متوسط، وأحد المقربين نصحه بأن يمسك سبحة في يده حتى يبتعد عن السيجارة، لكنه صار يمسك السبحة في يد والسيجارة باليد الأخرى. 

وقبل عامين، أعلن المطرب اللبناني زياد برجي انتصاره على المطربة اللبنانية إليسا، وذلك بعد صدور حكم عن محكمة الاستئناف يفيد بالسماح له بغناء أغنية “وبطير”، وذلك بعدما تصاعدت الأمور بينهما خلال الفترة الماضية.

أغاني زياد برجي

وفي شهر فبراير 2024، طرح الفنان زياد برجي أحدث أغانيه باسم “حقك عليا”، بمناسبة موسم عيد الحب.

زياد برجي وجائزة موريكس دور

وفى وقت سابق، رفض الفنان اللبناني زياد برجي جائزة مهرجان “موركس دور”، التى كان من المقرر أن يستلمها، والجائزة التى كان سيستلمها هى جائزة نجم الغناء اللبناني الأول بعد أن كان المرشح الأول لها الفنان وائل كفوري، قبل أن يقع الاختيار على زياد برجي، وكان هذا السبب الرئيسى للخلاف.

ولكن كشف زياد برجي أن إدارة المهرجان اشترطت عليه عدم غنائه “وبطير”، والتى هى كانت سبب الخلاف بينه وبين الفنانة إليسا مؤخرًا، والتي أصدرتها بعنوان "أنا وبس".

وجاء أول رد ينشره زياد برجي قائلاً: "وصلني اليوم مقال بيقول إنه جائزة أفضل فنان لبناني من الموريكس دور كانت للفنان وائل كفوري واعتذر عن الحضور، فقرروا يعطوني ياها، مع احترامي الكبير للفنان النجم وائل كفوري يلي أنا شايفو أفضل فنان بالعالم مش بس بلبنان، النقاط يلي بدي ضوي عليها".

وتابع كلامه قائلاً: “أنا أطالب إدارة الموريكس دور برد علني على هيدا الحديث العلني يلي بمس كرامتي وكرامة وائل كفوري وكرامة موريكس دور، وتوضيح كمان علني هل هيدي جائزة بياخدا يلي بيحضر أو يلي بيعمل إنجازات أكتر؟”.

وردت إدرارة مهرجان الموريكس دور فى بيان إعلامي نصه كالتالي: "نظراً لبعض الأخبار المغلوطة التي يتناقلها عدد من المواقع الإلكترونية عن النتائج وكواليس التحضيرات غير الدقيقة، يهمّنا أن نعلمكم بأن النتائج الحقيقية سوف يُعلن عنها حصراً ومباشرةً يوم الأحد".

واستكمل البيان: "نؤكد صدقيتنا بأن الجوائز والتكريمات سوف توزّع على النجوم الذين يستحقون حسب تصويت لجان التحكيم والجمهور. ويهمّنا أيضاً أن نعلن أن أمانة سرّ "الموريكس دور" لم تبلّغ أي فنان بفئه نجم الغناء اللبناني باستثناء الفنان الفائز الذي سوف يعلن عن اسمه خلال المهرجان، لذا بطُلت الشائعات عن هذه الفئة بالتحديد".

وجاء رد برجي في منشورات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلاً: "مردودة الجائزة مع الشكر، وأتمنى أن تعمد الإدارة الى تذويبها واستبدال قيمة النحاسيات بوجبة لسد بطون أحد الجائعين أو تقديمها إلى مستشفى الأمراض العقلية، لأنهم إذا استمروا على هذا النهج فسيكون روّادها كثراً في المستقبل".

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