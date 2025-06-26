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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مبروك من نص قلبي.. اليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من ساسيم

اليسا
اليسا
يمنى عبد الظاهر

شاركت النجمة اللبنانية إليسا تهنئة خاصة للشاعر المصري نادر عبدالله، بعدما تصدّر قائمة المُكرّمين من جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى الفرنسية 

https://x.com/elissakh/status/1937945612537774492?t=cFel01AiVVztOAVpUVnvfA&s=08

وكتبت إليسا عبر حسابها على منصة “إكس”: “تصدرك قائمة المكرّمين من ساسيم باريس ومنحك أعلى تميز فني هو تكريم بفتخر فيه متلك وأكتر، لأني شريكة بجزء كبير وحلو منه، هيدا مكافأة على إبداعك بالكلمة والمشاعر والأحاسيس. نادر، كلمتك وصلت بصوتنا، ونحنا أسعدنا الملايين بكلمتك.. مبروك من نص قلبي”.

ويُعد نادر عبدالله من أبرز الشعراء الذين تعاونوا مع إليسا منذ بداياتها، حيث شكّلا معًا واحدة من أنجح الثنائيات في الساحة الغنائية، بدأت عام 2006 بأغنية «لو تعرفوه»، وامتدت حتى أحدث ألبوماتها بأغنية «أنا سكتين» عام 2024، إلى جانب عشرات الأغنيات الأخرى التي تركت بصمة كبيرة في مشوارها، منها: «بعيش على حسك» – «تصدق بمين» – «أواخر الشتا» – «ما تعرفش ليه» – «حالة حب» – «مكتوبة ليك» – «ما عاش ولا كان» – «خد بالك عليا» وغيرها.

وقد أثمرت تلك الشراكة عن نجاحات كبرى وجوائز عالمية، أبرزها جائزة World Music Award وBig Apple Music Award، وخاصة عن ألبومي "بستناك" و"تصدق بمين"، حيث شارك نادر في كتابة نصف أغنيات كل منهما.

وفي الحفل الرسمي لتكريم المبدعين الذي أقيم مؤخرًا في باريس، تصدّر اسم نادر عبدالله قائمة المُحتفى بهم، وحصل على العضوية الدائمة والعضوية الكاملة في جمعية "ساسيم"، وهو أعلى وسام تمنحه الجمعية للمؤلفين والملحنين تقديرًا لمسيرتهم الفنية.

ويمتلك نادر عبدالله رصيدًا غنيًا تجاوز 500 أغنية، تعاون خلالها مع أكثر من 170 فنانًا من مختلف أنحاء الوطن العربي، كما قدّم عددًا من الألحان الناجحة، أبرزها: «رحتله» – إليسا، «ملهمته الوحيدة» – أصالة، «أولى ابتدائي» – تامر عاشور، «بطلت أخاف» – شيماء سعيد، «احتمال وارد» – سميرة سعيد، و*«إحنا وبختنا» – لطيفة.

النجمة اللبنانية إليسا المصري نادر عبدالله الموسيقى الفرنسية أنا سكتين الحفل الرسمي لتكريم المبدعين

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