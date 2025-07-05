حنان شومان: فات الميعاد مسلسل يشرف صناعه ويسعد المشاهدين

أشادت الناقدة حنان شومان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمسلسل فات الميعاد.

وقالت حنان شومان: من زمان كمشاهدين للدراما كدنا ان ننسى شكل الأسرة المتوسطة لأنها غير موجودة في الدراما حتى قبل ان تكاد تختفي في الواقع ومن زمان مشفناش ناس غنية طبيعية مش قتلة وسفاحين ورد سجون ،من زمان كمشاهدين مشفناش علاقات حلوة واخرى مريضة بس من غير لفوزه ..من زمان مشفناش شر طبيعي وخير طبيعي من زمان مشفناش مسلسل رايق وراقي ويحكي عن ناس زيي وزيك وبيوت شبه بيوت كتير ونماذج بنقابلها كل يوم سواء شريرة او خيرة .

وتابعت الناقدة حنان شومان : لكن سعد هنداوي مخرجاً واسلام ادهم سيناريو وحوار ومجموعة عظيمة رائعة من الممثلين يقدموا عما يستحق المتابعة الاشادة اسماء ابو اليزيد ،احمد صفوت احمد مجدي محمد ابو داوود والست وتحتها خط سلوى محمد علي ومحمد على رزق وهاجر عفيفي ومحمد ابو داوود وغيرهم حتى الاسطى في المطبعة فات الميعاد مسلسل يشرف صناعه ويسعد مشاهديه تابعوه.