قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلق على رد حماس حول وقف إطلاق النار في غزة.. ماذا قال؟
الإفتاء تحدد 12 دليلا كاشفا لـ علامات قبول الطاعة.. تعرف عليها
فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم.. احذر المملح
ضم خريجي العلوم الصحية.. النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية غدا
فات الميعاد الحلقة 16.. زواج أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي يخطف ابنته
التنمية المحلية تزف بشرى سارّة..توفير 2 مليون فرصة عمل قريباً
توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة
عواصف مدمرة تضرب تكساس.. 13 قتيـ.لاً وفقدان العشرات جراء الفيضانات
تعليق مثير من إبراهيم عبد الجواد على تعاقد الزمالك مع يانيك فيريرا
أسهل طريقة لاستخراج قيد عائلى والرسوم المطلوبة
دعاء يوم عاشوراء .. كلمات أوصى بها النبي لمغفرة الذنوب مهما بلغت
أفضل دعاء يوم عاشوراء .. كلمات مباركة تفتح لك كل الأبواب المغلقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فات الميعاد الحلقة 16.. زواج أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي يخطف ابنته

فات الميعاد
فات الميعاد
أحمد البهى

طرحت منصة watch it، الحلقة 16 من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط.

وحملت الحلقة 16 عدد من الاحداث كان ابرزها، زواج بسمة" أسماء ابو اليزيد" من معتصم "أحمد صفوت" ، كما قام مسعد" أحمد مجدي"،  بخطف ابنتهم انتقاما منها بعد زواجها. 


أبطال مسلسل فات الميعاد 

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.


 
‎تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد


ويأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا. 

مسلسل فات الميعاد فات الميعاد اسماء ابو اليزيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيلة عبيد

قانون الإيجار القديم| نبيلة عبيد: دي شقة عمري لو خدوها مني هموت ..خاص

تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الرابط والأوراق والمستحقين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الشروط والأوراق المطلوبة

يوم عاشوراء 2025

4 ركعات في يوم عاشوراء 2025 .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

ضربة موجعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

40 ضابطا وجنديا إسرائيليا ما بين قتيل وجريح.. المقاومة توجه ضربة قاصمة للاحتلال

أسعار الذهب

بعد ارتفاعه الأخير.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

الداعية حازم شومان

حازم شومان بعد خروجه من العناية: مكنتش متخيل إني هرجع تاني وسط عيالي

سعر الذهب

أقل سعر جرام ذهب اليوم 5-7-2025

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الأزهر يحسم الجدل في صومه دون تاسوعاء

ترشيحاتنا

Galaxy Buds

تأجيل طرح سماعات Galaxy Buds 4 من سامسونج إلى 2026

هاتف فيفو

قائمة بأفضل هواتف أندرويد الرائدة أداء في 2025

One UI 8

تسريب جديد لـ One UI 8 يكشف عن خدعة صوتية

بالصور

فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم.. احذر المملح

فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم
فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم
فوائد وأضرار تناول اللب بأنواعه لصحة الجسم

طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون..وصفات سهلة وسريعة

طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون.
طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون.
طريقة عمل رول التورتيلا بالجبنة والزيتون.

يتخطى 300 ألف جنيه.. سعر جاكيت عمرو دياب في بوستر ألبومه الجديد

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

متى تأكل الموز لخسارة الوزن والطاقة والهضم؟ التوقيت يصنع الفرق

متى تأكل الموز لخسارة الوزن والطاقة والهضم؟ التوقيت يصنع الفرق
متى تأكل الموز لخسارة الوزن والطاقة والهضم؟ التوقيت يصنع الفرق
متى تأكل الموز لخسارة الوزن والطاقة والهضم؟ التوقيت يصنع الفرق

فيديو

خالد مزنر ونادين لبكي

خالد مزنر: موسيقى "كفر ناحوم" سببت خلاف مع نادين لبكي وفيلمنا الجديد رسوم متحركة| فيديو

بكاء شيكابالا علي الهواء

شيكابالا يعلن الاعتزال ويبكي على الهواء: كنت عايز أسلم الراية لزيزو بس مشي

حلا شيحه

كنت بكره الحجاب.. اعترافات جريئة من حلا شيحة تهز السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد