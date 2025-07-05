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هشام ماجد والليثي أبرز الحاضرين.. الصور الأولي من حفل زفاف حفيد عادل إمام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هشام ماجد والليثي أبرز الحاضرين.. الصور الأولي من حفل زفاف حفيد عادل إمام

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
أحمد البهى

بدأ منذ قليل، حفل زفاف عادل رامي إمام، حفيد الفنان عادل إمام، بحضور عدد من أهل الفن. 

ومن أبرز الفنانين الذين حرصوا علي حضور حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام، الفنان هشام ماجد ، ويوسف الشريف، والاعلامي عمرو الليثي، والمخرج معتز التوني، والذي كان في استقبال الفنان محمد عادل إمام. 

احتفل المخرج رامي عادل إمام بعقد قران نجله الأكبر عادل، حفيد الفنان القدير عادل إمام، فى حفل عائلي اقتصر علي الأهل والاصدقاء المقربين خلال الايام القليلة الماضية. 

كشف المخرج رامي إمام، نجل الفنان الكبير عادل إمام، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي مشاكل جاء ذلك خلال حواره في برنامج ET بالعربي، حيث أوضح أن الشائعات حول مرض الزعيم أصبحت أمرًا معتادًا للعائلة منذ سنوات طويلة.

وقال رامي: “نحن متعودون على الشائعات، لكنها لا تؤثر فينا. عادل إمام بخير ويستمتع بوقته مع أحفاده، ورغم أنه يتابع ما يُكتب عنه، إلا أنه متفهم طبيعة الحب الكبير من جمهوره.”

أما عن إمكانية عودة الزعيم إلى الساحة الفنية، أكد رامي أن ذلك يعتمد على العمل المعروض عليه، قائلاً: “والدي مستعد للعودة، لكنه لا يريد التواجد لمجرد التواجد. إذا وُجد عمل مناسب، فسيظهر مجددًا على الشاشة.”

عادل رامي إمام رامي إمام عادل إمام

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