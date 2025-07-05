قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
19 شهيدا في قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة
ماذا يحدث في أمريكا.. فيضانات مفاجئة تقتل العشرات والإبلاغ عن اختفاء فتيات
انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
ترامب: محادثات مرتقبة مع الصين بشأن صفقة تيك توك وزيارة متبادلة محتملة مع شي جينبينغ
الأرصاد: طقس اليوم يشهد ارتفاعا في درجتي الحرارة والرطوبة | فيديو
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يتوجه إلى البرازيل للمشاركة بقمة بريكس
ترامب يصف فيضانات تكساس بـ "فظيعة" ويعد بمساعدات فيدرالية
ترامب "غير راضٍ " عن موقف بوتين بشأن أوكرانيا: يريد الاستمرار في قتل الناس
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم السبت 5 يوليو |فيديو
هل يُخفق "كارت ترامب الذهبي" في استقطاب مليونيرات العالم لواشنطن؟.. تحليل يكشف الحقائق
ماذا حدث يوم عاشوراء؟.. 5 مشاهد عجيبة لا يعرفها كثيرون
أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 5 يوليو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه .. قصة غريبة بزواج عبد السلام النابلسي

عبد السلام النابلسي
عبد السلام النابلسي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عبد السلام النابلسي الذى قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية، الذي برع في تقديم شخصية البطل الثاني الذي ساهم في إنجاح الكثير من الأعمال السينمائية في زمن الأبيض والأسود.

بداية عبد السلام النابلسي الفنية 

ولد عبد السلام النابلسي الذي جمع بين ثلاث جنسيات عربية، عام 1899، وهو فلسطيني الأصل نشأ في لبنان، وانتقل إلى القاهرة في العشرين من عمره، ولقب بـ"الكونت".

ميزت خفة ظل عبد السلام النابلسي مشواره الفني، وأصوله الأرستقراطية أثرت على صوته وشخصيته وأدائه أمام الكاميرا، كما عمل في الصحافة لفترة حتى دخل مجال التمثيل والإخراج.

برع عبد السلام النابلسي في تقديم ثنائيات فنية على الشاشة، خاصة مع إسماعيل ياسين، وعبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش، وقدم مجموعة كبيرة من الأفلام الشهيرة في مصر، حتى عاد إلى لبنان عام 1962.

تعرض عبد السلام النابلسي للأفلام في آخر أيامه، بعدما عمل في إدارة شركة الفنون المتحدة للأفلام، بعد إفلاس إحدى بنوك بيروت، في الوقت نفسه أصيب بمرض القلب، وتوفي إثر إصابته بأزمة قلبية حادة عام 1968.

بدأ عبد السلام النابلسي يجرب حظه في السينما من خلال دور صغير في فيلم "وخز الضمير"، وبعدها قدم أول دور كوميدي في حياته في فيلم "القناع الأحمر"، والذي انطلقت منه شهرته كممثل كوميدي.

زواج عبد السلام النابلسي 

قال الناقد الفني إلهامي سمير، إن الفنان عبد السلام النابلسي تزوج وهو على مشارف الستينات، مشيرا إلى أنه كان هناك رابط غريب بينه وبين الفنان فريد الأطرش، والذى كان بدوره يقول إن الزواج يعطل المسيرة الفنية.

وأضاف إلهامي سمير،خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أنه عندما تم سؤال عبد السلام النابلسي عن سبب عدم زواجه قال هو الآخر مثلما قال فريد الأطرش، مؤكدا أنه لا يحب الأطفال لأنه بالنسبة له “هم” ومسئولية.

وتابع الناقد الفني إلهامي سمير: “وقال فى نفس الحوار إنه مفيش واحدة تستاهله، وعندما رجع إلى المنزل وجد متصلة تقول له إنها معجبة به جدا بحواره الذى قاله وعلقت على جملة إن مفيش واحدة تستاهله، وقالت له هناك بنات كثيرون ولكن أنت تقريبا اللي محدش هيفكر فيك، حتى تقابلا وقال لها تزوجيني ودي فرصتك ولا تضيعيها، وراح اتقدم ورفضت أسرتها بسبب فرق السن والديانة مختلفة وأنه فنان، وهو صمم ووجد فى النهاية أنه لا يوجد حل غير أنه يخطفها، وبالفعل قام بذلك وذهب لصديقه”.

ذكرى وفاة الفنان عبد السلام النابلسي وفاة الفنان عبد السلام النابلسي الفنان عبد السلام النابلسي عبد السلام النابلسي أعمال عبد السلام النابلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

يوم عاشوراء 2025

4 ركعات في يوم عاشوراء 2025 .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

ضربة موجعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

40 ضابطا وجنديا إسرائيليا ما بين قتيل وجريح.. المقاومة توجه ضربة قاصمة للاحتلال

سعر الذهب

أقل سعر جرام ذهب اليوم 5-7-2025

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الأزهر يحسم الجدل في صومه دون تاسوعاء

زيزو

وائل القباني: الرمادي طلب من زيزو لعب نهائي كأس مصر.. ووافق بشرط

ترشيحاتنا

جانب من التدريب

الصحة: 10 كوادر طبية تشارك في برامج تدريبية بالصين لبناء القدرات

الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

الرعاية الصحية : تنفيذ 95% من العمل بمنظومة HITS للموارد البشرية

وزير الري

الري: رقمنة المساقي تسهم فى دعم تخطيط وإدارة وتوزيع المياه

بالصور

إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. ابنة محمد فؤاد تتألق في حفل زفافها

أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها

حسام موافي حذر منها.. معلومات عن السدة الرئوية وأعراضها

السدة الرئوية أخطر من السرطان
السدة الرئوية أخطر من السرطان
السدة الرئوية أخطر من السرطان

ستيلانتس للسيارات تغلق مصانعها لتجنب غرامات الاتحاد الأوروبي المدمرة

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

يضر قلبك .. أضرار صادمة للإفراط في تناول النسكافيه بالكريمر

أضرار صحية للنسكافيه بالكريمر
أضرار صحية للنسكافيه بالكريمر
أضرار صحية للنسكافيه بالكريمر

فيديو

خالد مزنر ونادين لبكي

خالد مزنر: موسيقى "كفر ناحوم" سببت خلاف مع نادين لبكي وفيلمنا الجديد رسوم متحركة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد