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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكرى صاحبة المشهد الواحد.. اللحظات الأخيرة فى حياة سحر كامل

سحر كامل
سحر كامل
سعيد فراج

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة سحر كامل صاحبة المشهد الواحد فى السينما المصرية من خلال فيلم “اللمبي” وبرغم من ظهورها القليل الا أنها تركت بصمة من خلال افيهاتها ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عنها. 

بداية سحر كامل 

درست الفنانة سحر كامل في كلية التجارة بجامعة عين شمس، ولكن كان التمثيل غايتها منذ نعومة أظفارها

روت كامل في أحد اللقاءات التليفزيونية لها إنها عشقت التمثيل منذ مرحلة الطفولة، حيث أنها أدت أول أدوارها في مرحلة الثانوية العامة.

البداية لـ سحر كامل كانت عام 1979 بدور آمال في فيلم الباحثة، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا وكان آخرها مسلسلها الإذاعى “29 يوم”

قالت سحر كامل فى إحدى البرامج التليفزيونة أن أهلها رفضوا عملها بمجال التمثيل، وأضافت: «أوهمتهم إني عندي انهيار عصبي حتى أضغط عليهم ليوافقوا على التمثيل، لحد ما أمي أقنعت بابا ووافق على مشاركتي في الفيلم، وفعلا شاركت فيه بمشهد واحد وكان ده أول فيلم أعمله تقريبا سنة 1979».

إفيهات سحر كامل 

أطلقت سحر كامل عددا من الإفيهات ولعل من أبرزها في فيلم "الناظر" الذى قدمت فيه شخصية عروس محمد سعد وخرجت بإفيه "الله وانا مالى يا لمبى“ كما قدمت عددا من الأعمال مع الفنان محمد هنيدى واشتهرت بافيه ”إيه دانا نايمة لوحدى" ليرد "يعني كنتي نايمة في بيت الطلبة" وذلك فى فيلم "جاءنا البيان التالى" وأيضا إفيه “اديني الحقنة بسرعة ارجوك محتاجة الجرعة بفيلم "وش إجرام".

كما شاركت الفنان أحمد مكى فى فيلم “اتش دبور” وقدمت فيه دور ثانوى واشتهرت فيه بإفيه "اتفضل يا أخويا هو أنت حد غريب"، وقدمت أيضا شخصية ثانوية فى فيلم "حسن ومرقص" الذى أطلقت فيه إفيه "الله وأكبر صلاة النبي أحسن".

اللحظات الأخيرة فى حياة سحر كامل

وقد كشف زوج الفنانة الراحلة سحر كامل عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لزوجته قبل وفاتها ظهر اليوم .

وقال :" زوجتي كانت تواصل التصوير في أحد المسلسلات حتي الساعة الخامسة صباحا ، ثم عادت إلى المنزل ولم تشعر بأي تعب، ووفاتها كانت مفاجأة ".

وكان الفنان محمد علي رزق أعلن عن وفاة الفنانةسحر كامل، حيثنشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليعلن فيها خبر الوفاة.

وكتب محمد علي رزق: "توفت إلى رحمة الله.. صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحده ساعدتني علشان أبقى ممثل".

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