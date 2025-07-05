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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى وفاة والدتها بكلمات مؤثرة

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
سعيد فراج

نشرت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحل رجاء الجداوي، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فى ذكرى وفاة والدتها الخامسة، حيث رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2020، متأثرة بـ مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت ابنة رجاء الجداوي : مروا خمس سنين، أتقل منهم مفيش، الله يرحمك يا أمي ويصبرني على فراقك وحشتيني، وحشتيني قوي⁩.

رحلة رجاء الجداوي الفنية 

ولدت الفنانة رجاء الجداوي في محافظة الاسماعيلية، اسمها الحقيقي هو "نجاة علي حسن الجداوي" والدها كان يعمل بالتجارة بين مصر والحجاز، ووالدتها شقيقة الفنانة تحية كاريوكا.

بدأت رجاء الجداوي مسيرتها الفنية بالعمل كعارضة أزياء، ومن خلال عروض الأزياء أتيحت لها فرصة التمثيل، وكان أول ظهور لها علي شاشة السينما من خلال فيلم "غريبة" عام ١٩٥٨ وبعدها توالت التمثيل في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الشهيرة.

ومن أبرز أعمالها الواد سيد الشغال، عصابة حمادة وتوتو، البيه البواب، حدوتة مصرية، هاتولي راجل، دعاء الكروان، تيمور وشفيقة، كركر، السلم والثعبان، حنفى الأبهة، البيه البواب، الثلاثة يشتغلونها.

تزوجت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من حسن مختار حارس مرمى النادى المصرى وانجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة حسن مختار، واستمرت الزيجة سنوات طويلة حتي توفي قبلها بسنوات.

اللقاء الأول الذي جمع بينها وبين شريك العمر كان في السودان، حينما كانت رجاء تشارك في عرض مسرحي بعنوان “روبابيكيا”، وأخبروها وقتها أن هناك عددا من لاعبي الكرة متواجدون، فألقت عليهم التحية دون أن تعرفهم خاصة أنها لا تفقه شيئاً في كرة القدم.

وقتها لفت انتباهها أحد اللاعبين الذي كان يقرأ كتابا دون الاهتمام بتواجد أحد، فسألت قائلة "مين المثقف ده؟"، فأخبروها إنه "حسن مختار".

وفوجئت رجاء الجداوى فى اليوم التالى به يلقي عليها التحية وصدمها قائلا "على فكرة النهاردة شكلك عدل"، فأجابته قائلة "أفندم؟" ليرد قائلا "أصل إمبارح كنتي زي البلياتشو"، في إشارة إلى المكياج الذى رآه بشكل مكثف يملأ وجهها والذى كانت تضعه من اجل العرض المسرحى.

وبعدها توجهت رجاء الجداوى إلى مدينة الخرطوم لتقديم العرض، ففوجئت به يتصل بها ويخبرها أنه قادم إلى المدينة، والتقاها هناك إلا أنه جلس على نفس الكرسي الذي تجلس عليه.

وتواصلت رجاء الجداوى في اليوم التالي حينما استقلت الطائرة عائدة إلى مصر، حيث فوجئت به على نفس الطائرة وطلب منها أن يتحدث إليها وسألها عما إذا كانت مرتبطة أو متزوجة فأجابت بالنفي ليطلب منها أن يتزوجها إلا أنه أخبرها أن هذا الأمر غير مهم بالنسبة له، لكنها رفضت فأخبرها أنه سيتزوجها، وبعد عودتهما بأيام اتصل بها وطلب أن يحضر لمقابلة عائلتها، لتقع المفاجأة حينما اكتشفت أن والدتها تعرفه بسبب عشقها لكرة القدم وتشجيعها لنفس النادي الذي كان يلعب له مختار.

وتزوجت رجاء الجداوي في 6 أيام، مؤكدة أنها وجدت في زوجها أعظم رجل في الحياة، واستمرت الزيجة لـ 46 عاما، حيث ظلت تحافظ على ذكراه حتى وفاتها، وكانت تبكي كلما تتذكره.

رجاء الجداوي تولت تربيتها الفنانة تحية كاريوكا، حيث كانت والدتها تعاني من أزمة مادية بعد وفاة زوجها، لذا فقد ارسلت لها رجاء وشقيقها الاصغر لتقوم بتربتهم، وقامت" كاريوكا" بارسالهم الي مدارس داخلية اجنبية، وبعد فترة عادت الي والدتها وهو ما اغضب خالتها منها، وبدأت العمل في موقف اتوبيسات حتي تتمكم من الانفاق علي والدتها. 

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