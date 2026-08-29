الحسين عموتة: الأهلي لم يصل إلى جاهزيته.. واللاعبون يستوعبون أفكاري بنسبة 60%

كشف الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس الفوز الذي حققه فريقه على حساب زد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد عموتة أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام زد، ونجح في تحقيق الهدف الأساسي بحصد النقاط الثلاث، مشيرًا إلى أن الفريق كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدفين خلال اللقاء، في ظل الفرص التي أتيحت للاعبيه على مدار شوطي المباراة.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن الفريق مر بفترة من عدم التركيز خلال الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، وهو ما سمح للمنافس بالظهور بشكل أفضل، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن لاعبيه تعاملوا بشكل جيد مع مجريات المباراة واستطاعوا الحفاظ على تقدمهم حتى النهاية.

وأشار عموتة إلى أن الأهلي لم يصل حتى الآن إلى كامل جاهزيته الفنية، مؤكدًا أن الجهاز الفني يواصل العمل من أجل تطوير مستوى الفريق والوصول إلى أفضل حالة ممكنة خلال الفترة المقبلة.

وقال المدير الفني إن لاعبي الأهلي يستوعبون أفكاره وخططه الفنية بنسبة تصل إلى 60% حتى الآن، موضحًا أن نسبة الاستيعاب ستزداد تدريجيًا مع خوض المزيد من المباريات والتدريبات، خاصة أن الفريق لا يزال في بداية الموسم.

وأضاف أن الجهاز الفني يسعى إلى تطوير الأداء بشكل مستمر، والعمل على تنفيذ الأفكار التكتيكية بالصورة المطلوبة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا أكبر في مستوى الفريق.

واختتم عموتة تصريحاته بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل والتركيز، خاصة في ظل المنافسة القوية وضغط المباريات، مشددًا على أن الأهلي يسعى للوصول إلى أفضل مستوى ممكن مع مرور الوقت.



