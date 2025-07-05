بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

أعاد المخرج رامي إمام مقطع فيديو لوالده الزعيم عادل إمام أثناء حفل زفافه وذلك بمناسبة احتفاله بزفاف ابنه الذى أقيم أمس وشهد حضورا كبيرا.

مقطع الفيديو الذى اعاد نشره رامي إمام لوالده من حفل زفافه ظهر فيه الزعيم خلال حفل فاف ابنه رامي وهو يغني ويرقص ويقول “بجوز ابني هجوز ابني”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذى ظهر فيه رامي إمام وهو بيغني لـ نجله “بجوز ابني” وسط تفاعل كبير من الحضور، ليعيد للأذهان نفس المشهد الذى فعله الزعيم معه بعد أن مر عليه 27 عاما.

صورة الزعيم تثير الجدل

من ناحية أخرى أثارت صورة عادل إمام من حفل زفاف حفيده بصحبة الفنانة يسرا حالة من الجدل الواسع وتم تداولها بطريقة سريعة مما خلق عدد من علامات الاستفهام حول حضوره حفل الزفاف.

وتبين أن صورة الزعيم عادل إمام مع الفنانة يسرا فى حفل زفاف حفيده تم تنفيذها بالذكاء الاصطناعي وليست حقيقية وهو ما بدا واضحا فى ملامح عادل إمام غير الحقيقية.

أحداث حفل زفاف حفيد عادل إمام

وحرص عدد من النجوم على التواجد بحفل زفاف عادل رامي إمام، حفيد الفنان عادل إمام، الذي أقيم خلال الساعات الماضية بفيلا الزعيم بالمنصورية.

وكان من بين الحضور الفنانة يسرا، محمد حماقي، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني ، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، المنتج تامر مرسي، عزيز الشافعي، المنتج والفنان عماد زيادة، تامر حسني، تامر حسين ، الفنان هشام ماجد ، ويوسف الشريف، والاعلامي عمرو الليثي، والمخرج معتز التوني.

وتغيب الفنان القدير عادل إمام عن حضور حفل الزفاف.

واحتفل المخرج رامي عادل إمام بعقد قران نجله الأكبر عادل، حفيد الفنان القدير عادل إمام، فى حفل عائلي اقتصر علي الأهل والاصدقاء المقربين خلال الايام القليلة الماضية.