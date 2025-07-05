عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بصفقة شاملة لإعادة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة بإبرام صفقة شاملة تؤدي إلى إعادة جميع الأسرى دفعة واحدة، محملة حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية مقتل عدد من الرهائن نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وفي بيان صدر اليوم، دعت العائلات إلى الخروج في مظاهرات شعبية واسعة للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد المحتجزين الأحياء إلى ديارهم. وقال البيان: "الجيش حقق إنجازات عسكرية كافية في غزة، والوقت حان لإعادة أولادنا وإنهاء هذه المعاناة".

ووجهت العائلات نداء مباشرا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، طالبة منه التدخل والضغط على القيادة الإسرائيلية "لوقف قوى الشر التي تدفع البلاد نحو مزيد من الدماء والدمار"، حسب وصفهم.

وأضاف البيان: "نطالب الرئيس ترمب باستخدام كل الوسائل المتاحة لديه لتسريع المفاوضات وتطبيق صفقة شاملة تعيد جميع الأسرى دون استثناء".

وشددت العائلات على أنها لا تفكر في العودة إلى بلداتها في "غلاف غزة" قبل عودة أبنائها، مؤكدين أن أمنهم يبدأ بعودة المخطوفين أولا.

من جانبها، دعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى التحرك الفاعل لوقف جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين بغزة.