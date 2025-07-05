قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال يتصدر القائمة.. حصيلة أرباح الأندية العربية في مونديال الأندية
دعاء يوم عاشوراء مجرب ومستجاب.. ردده أثناء الصيام
محافظ المنوفية يزور مصابي الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور العام
هل يجوز الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء؟.. الإفتاء تجيب
الحرس الثوري يتوعد برد "ساحق" إذا وقع أي هجوم جديد على إيران
هل التردد في إكمال صيام عاشوراء يبطله أم يقلل الثواب؟ ..الإفتاء تجيب
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان
دعاء يوم عاشوراء للهداية والفرج .. اغتنمه وردده الآن
كل ما تريد معرفته عن شهادات العائد المرتفع في مصر.. عوائد تصل إلى 27%
مصرع 9 وإصابة 11 شخصا.. شهود العيان يروون تفاصيل صادمة في حادث الإقليمي
الصحة: 9 وفيات و11 مصابا في حادث الطريق الإقليمي
قمة استثنائية لـ"بريكس" تنطلق غداً في ريو دي جانيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 57.338 والإصابات إلى 135.957

شهداء غزة
شهداء غزة
قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، السبت، بأن حصيلة الشهداء في غزة ارتفعت إلى 57.338 شهيدا، 135.957 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن من بين الحصيلة 6,780 شهيدا، و23,916 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية بلغت 23 شهيدا، وأكثر من 54 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 743 شهيدا وأكثر من 4,891 إصابة.

التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 70 شهيدا، و332 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الشهداء في قطاع غزة الشهداء في غزة مستشفيات قطاع غزة العدوان على غزة العدوان الاسرائيلي على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الأزهر يحسم الجدل في صومه دون تاسوعاء

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

الإيجار القديم - أرشيفية

خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم

ترشيحاتنا

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال: دمياط نموذج للتكامل بين خطط الدولة الصناعية والسياحية

وزير الإسكان

وزير الإسكان يصل بني سويف لمتابعة موقف عدد من المشروعات ضمن «حياة كريمة»

وزير قطاع الأعمال العام خلال زيارته لدمياط

وزير قطاع الأعمال العام: توسعات صناعية وفندقية في دمياط لتعظيم أصول الشركات التابعة

بالصور

ضبط 35 طن مواد كيميائية و200 كرتونة حلوى أطفال مجهولة المصدر ببلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

«اتقرصت؟ اعرف مين اللي قرصك واعمل إيه».. نصائح مهمة من نجل د. هاني الناظر

نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية
نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية
نصائح طبية للتعرف على نوع الفرصة والوقاية

كليتك في خطر.. 8 عادات تحميك من الفشل الكلوي قبل فوات الأوان

عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة
عادات بسيطة تقيك من الفشل الكلوي وفقًا لخبراء الصحة

وداعا الالتهاب المزمن.. دراسة تكشف سرا عن استعادة بروتين مفقود

بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن
بروتين مفقود قد يكون المفتاح للقضاء على الالتهاب المزمن

فيديو

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد