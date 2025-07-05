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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادرة ضخمة لأراضي الفلسطينيين تهدد قيام الدولة.. و70 شهيدا في غزة خلال ٢٤ ساعة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أفادت مصادر في مستشفيات غزة أنه ارتقى 42 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


ذكرت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت جثامين 70 شهيدا و332 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية.


أضافت وزارة الصحة في غزة أن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,338 شهيدا و135,957 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023.

ذكر مصدر في المستشفى المعمداني أن 3 شهداء منهم سيدتان في غارة إسرائيلية على منزلين بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

يأتي ذلك، فيما قالت صحيفة يسرائيل هيوم أن نطاق البناء ومصادرة الأراضي والموافقة على الخطط في الضفة الغربية هائل وغير مسبوق.

ذكرت يسرائيل هيوم أن سحب مزيد من المناطق لصالح إسرائيل هو أمر يأتي على حساب الدولة الفلسطينية وهو ما يقلل من مساحتها واحتمال قيامها.

شهيدا غزة ٢٤ ساعة فجر اليوم نطاق البناء ومصادرة

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