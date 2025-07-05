إصابة أمريكيين اثنين في هجوم على مركز تابع لمؤسسة غزة الإنسانية بخان يونس

أفادت مؤسسة غزة الإنسانية في بيان لها أن أمريكيين اثنين يعملان في مركز توزيع مساعدات إنسانية في خان يونس أصيبا في هجوم على المركز يوم السبت.

وأضافت المؤسسة أن الهجوم كان جزءًا من "خطط صريحة لاستهداف الموظفين الأمريكيين، وعمال الإغاثة الفلسطينيين، والمدنيين الذين يعتمدون على مواقعنا للحصول على الغذاء، وهجوم اليوم يؤكد هذه التحذيرات بشكل مأساوي"، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

أصيب الشخصان عندما هاجم شخصان المركز بالقنابل اليدوية وذكر البيان أنهما يتلقيان حاليًا العلاج الطبي وحالتهما مستقرة.

وأكدت مؤسسة غزة الإنسانية عدم تعرض أي من عمال الإغاثة المحليين أو المدنيين للأذى.

وفي سياق آخر، أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بأن حصيلة الشهداء في غزة ارتفعت إلى 57.338 شهيدا، 135.957 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن من بين الحصيلة 6,780 شهيدا، و23,916 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية بلغت 23 شهيدا، وأكثر من 54 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 743 شهيدا وأكثر من 4,891 إصابة.