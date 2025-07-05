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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو محمد علي لـ صدي البلد: لم اعتزل الفن و أتمني العمل مع النجم أحمد العوضي(فيديو)

الفنان عمرو محمد علي مع الإعلامية أوركيد سامي
الفنان عمرو محمد علي مع الإعلامية أوركيد سامي
أوركيد سامي

التقى موقع صدى البلد بالفنان عمرو محمد علي في منزله في لقاء خاص وحصري، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

وقال عمرو محمد علي في أول رد له عن شائعة وفاته: “أنا بخير الحمد لله ، ادعولي بالشفاء العاجل”.

وأضاف عمرو محمد علي لم أعتزل الفن و أتمني العودة والعمل مع النجم الأسطورة الجميل أحمد العواضي فهو مبدع في كل أدواره.

اختتم عمرو محمد علي أتمني تقديم دور ابن البلد و دور الاب و العديد من الأدوار الجميلة 

يذكر أن الممثل عمرو علي، بدأ مشواره الفني طفلًا صغيرًا في منتصف الثمانينات، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أهم أفلامه (سارق الفرح، مستر كاراتيه، العذراء والعقرب)، ومن مسلسلاته (حكايات مجنونة، حواء والتفاحة، ريا وسكينة).

https://youtube.com/shorts/vW6_Y3ybYrs

الإعلامية أوركيد سامي اخبار الفن نجوم الفن صدي البلد النجم أحمد العوضي الفنان عمرو محمد علي

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