كشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة بزفتي والنيابة تحجز المتهمين

تمكن ضباط مباحث مركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم في غموض واقعة مقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها بقرية فرسيس التابعة لمركز زفتى.

وأفادت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب واقعة مقتل الفتاة ارتباطها بالشاب في علاقة عاطفية ٱثمه .

جهود أمنيه

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مركز شرطة زفتى يُفيد بورود بلاغ بوفاة فتاة داخل منزل أسرتها على إثر إصابتها بعدة طعنات، منتصف الأسبوع الماضي

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث، وتشكيل فريق بحث جنائي.

تفاصيل الواقعة

وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة تعرضت للاعتداء من أحد الأشخاص، مسجل خطر سبق اتهامه في عدة قضايا، ويقيم بمنطقة كفر عنان بمدينة زفتى، وكان على علاقة سابقة بالضحية.

وكان المتهم يعتدي على الفتاة داخل مسكنه بشكل متكرر، حيث كانت تُقيم معه لفترات، ويجبرها على بعض الأشياء، حسب شهود عيان من منطقة كفر عنان بمدينة زفتى.

تحرك أمني عاجل

كما تبيّن أن الضحية تعرضت لإعياء شديد إثر اعتداء المتهم عليها داخل منزله، فحاول إدخالها أحد المستشفيات الخاصة بقرية سندبسط، التابعة لدائرة مركز زفتى، وآخر بمنطقة كفر عنان، التابعة لدائرة قسم شرطة زفتي، إلا أن كليهما رفض استقبالها، فاصطحبها بعدها إلى منزل والدها الذي رفض استقبالها أيضًا، ليقوم بطعنها عقب خروجهما من منزل أسرتها وتركها وهرب، فتمكنت الضحية من العودة لمنزل أسرتها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها.

ضبط الجناة

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز زفتي من ضبط المتهم الرئيسي و4 آخرين متهمين في الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحجز المتهمين .