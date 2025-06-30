جامعة طنطا تتسلم شهادة الإدراج في تصنيف QS لعام 2025

كرم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة طنطا لإدراجها في تصنيف QS في نسخته لعام 2025 حيث تسلم الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا شهادة التصنيف، وذلك بحضور الدكتور أشوين فرنانديز، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا في تصنيف QS، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية وقيادات الوزارة.

جهود رئيس جامعة طنطا

أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الجامعة في تحقيق الريادة الأكاديمية والبحثية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن إلى إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS العالمي يعكس الجهود المتواصلة والمشتركة من أعضاء هيئة تدريس، وباحثين، وطلاب، وإداريين، الذين يبذلون أقصى جهودهم لرفع مستوى الخدمات التعليمية والأنشطة البحثية والمجتمعية التي تقدمها جامعة طنطا.

دعم خدمات الباحثين

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز سيكون حافزًا لمواصلة العمل الدؤوب لتطوير البرامج التعليمية، وتحسين جودة مخرجات البحث العلمي، وتوسيع الشراكات الدولية، داعما للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موجها الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه المتواصل، كما وجه رئيس الجامعة الشكر لفريق عمل QS على جهودهم في تقييم الجامعات العالمية، مؤكدًا أن جامعة طنطا ستستمر في سعيها لتحقيق المزيد من التقدم والارتقاء في التصنيفات العالمية.