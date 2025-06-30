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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أخطاء ومخالفات.. أزمة بين طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا | ما القصة؟

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شهدت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا في محافظة الغربية اليوم استمرار حالة من السخط والصدمة بين صفوف الطلاب والطالبات بسبب تأخر اعتماد نتيجة الفرقة الرابعة نتيجة أخطاء ومخالفات إدارية الأمر الذي أثار حفيظة أولياء أمورهم والإعراب عن تضرر أبنائهم عقب أدائهم امتحانات نهاية العامة الدراسي لسنة 2025م _2026م .

أخطاء كنترول جامعة طنطا 


وأفادت مصادر داخل كنترول كلية التربية الرياضية عن وجود أخطاء في نماذج الإجابة والتصحيح في أحدي المواد الدراسية والمخصصة لطلاب الفرقة الرابعة وهو ما تسبب في تأخر مجلس إدارة الكلية في اعتمادها بسبب تأخر مراجعة مسئولي ڜئون الطلاب للنتيجة طوال 72 ساعة الماضية .

تحرك عاجل من رئيس جامعة طنطا 

في المقابل أصدر الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا توجيهاته العاجلة إلي الدكتور هاني سعيد عميد كلية التربية الرياضية بسرعة الاستجابة والتحرك لمراجعة نتائج مواد طلاب الفرقة الرابعة تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والطالبات حفاظا على مستقبلهم دراسيا .

اعتماد نتيجة طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا 

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة كلية التربية الرياضية خاطب حسب مصادر مؤكده شئون الطلاب بإدارة جامعة طنطا بمراجعة نتيجة طلاب وطالبات الفرقة الرابعة قبل اعتمادها بشكل رسمي سعيا في تأمين مستقبلهم الدراسي عقب تخرجهم رسميا .

اخبار جامعة طنطا أزمة كلية التربية الرياضية تأخر اعتماد نتيجة طلاب الفرقة الرابعة

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