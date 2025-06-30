جامعة طنطا تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عمداء 3 كليات

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عمداء كليات الطب والتربية النوعية والحقوق حيث ضمت قائمة المتقدمين لشغل منصب عميد كلية الطب مرتبين ترتيباً أبجديا-

الدكتور أيمن عبد المقصود يوسف عبد الغنى أستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتور إيهاب شوقي محمد إبراهيم أستاذ بقسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتور عمرو عبد المنعم محمود عبد الوهاب أستاذ بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتور محمد سيد عبد الرحمن محمد فوزى حنتيرة أستاذ بقسم الأمراض الصدرية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتور محمد مصطفي حسنى السيد أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة طنطا.

جهود رئيس جامعة طنطا

وصمت القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية النوعية 2025

مرتبين ترتيباً أبجديا- الدكتور أيمن عيد توفيق عيد أستاذ التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، والدكتورة رانيا عبده محمود الامام أستاذ التربية الفنية وعميد كلية التربية النوعية جامعة طنطا، والدكتورة علياء عبد الفتاح محمد رمضان أستاذ الاعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، والدكتورة نجلاء فاروق عبد الحميد الحلبي أستاذ الاقتصاد المنزلي وقائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم الطلاب والطلاب بكلية التربية النوعية جامعة طنطا.

قوائم المرشحين



وضمت قائمة المتقدمين لعميد كلية الحقوق مرتبين ترتيباً أبجديا- الدكتور حسن محمد محمد أحمد بودى أستاذ بقسم الشريعة الإسلامية وقائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الحقوق جامعة طنطا، والدكتور رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ أستاذ بقسم القانون المدني وقائم بأعمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة طنطا، والدكتور سامى محمد عبد العال الخضري أستاذ وقائم بأعمال رئيس قسم القانون الدولي العام ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحقوق جامعة طنطا.

تلقي الطعون

وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة تبدأ في تلقي الطعون يومي الاثنين 30 / 6/ 2025، والثلاثاء 1 /7/ 2025، ويتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 2 /7/ 2025، في حين يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الاثنين 7 /7 / 2025.

ويبدأ تلقى الطعون من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة عصراً في التواريخ المبينة أعلاه.