أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارقة مركز تالت ولا رابع
طالب بـ"تانية إعدادي" يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة (خاص)
ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
أخبار البلد

التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم

محمد غالي

يبحث عدد كبير من سكان الإيجار القديم، عن كيفية الحصول على السكن البديل و الفئات التي لا تستحق السكن البديل، وذلك في اطار جهود الدولة لتوفير حلول سكنية فعالة للمواطنين اطلقت الحكومة برنامج السكن البديل للمستاجرين المخاطبين بقانون الايجار القديم.

جاء ذلك من خلال شبكة واسعة من مكاتب البريد المصري ومنصة مصر الرقمية بهدف تبسيط الاجراءات وضمان وصول الخدمة للمستحقين بسرعة وامان مع اتاحة المتابعة الالكترونية لتعزيز الشفافية ودقة البيانات.

موعد بدء التقديم على السكن البديل

يبدأ التقديم الالكتروني على برنامج السكن البديل اعتبارا من الاحد 18 يناير 2026 وذلك عبر 500 مكتب بريد مصري موزعة على مستوى الجمهورية بما يضمن تغطية جغرافية كاملة وتخفيف التكدس وتيسير حصول المواطنين على الخدمة.

البريد المصري

يتولى البريد المصري استقبال طلبات التقديم في المرحلة الاولى باعتباره احد الاذرع الخدمية للدولة حيث يعمل كنقطة ربط مباشرة بين المواطنين ومنصة مصر الرقمية مع تطبيق اجراءات تحقق الكترونية دقيقة لضمان صحة البيانات.
وتعمل مكاتب البريد المشاركة حتى الساعة 6 مساء لاتاحة الفرصة امام اكبر عدد ممكن من المواطنين للتقديم.

شرط اساسي للتسجيل

يشترط للتقديم في المرحلة الاولى امتلاك حساب مفعل على منصة مصر الرقمية حيث يتم التحقق من بيانات المتقدمين الكترونيا لضمان سرعة انهاء الطلبات.
ومن المقرر اتاحة خدمة انشاء وتفعيل الحسابات الجديدة من خلال مكاتب البريد في مرحلة لاحقة لتوسيع قاعدة المستفيدين.

طرق التقديم على السكن البديل

اولا التقديم من خلال مكاتب البريد ويشمل التوجه الى احد المكاتب المشاركة وتقديم طلب السكن البديل بعد التاكد من تفعيل حساب مصر الرقمية وتسليم المستندات المطلوبة.
ثانيا التقديم الالكتروني عبر منصة مصر الرقمية من خلال الدخول بحساب مفعل وملء استمارة السكن البديل ورفع المستندات المطلوبة ومتابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي.

خطوات انشاء حساب على منصة مصر الرقمية

لمن لا يمتلك حسابا مفعلا يمكن انشاء حساب جديد عبر الدخول الى منصة مصر الرقمية واختيار تسجيل دخول ثم انشاء حساب جديد وادخال البيانات الاساسية مثل الرقم القومي ورقم المصنع واسم الام الاول ثم توثيق رقم الهاتف وانشاء كلمة مرور وتفعيل الحساب تمهيدا للتقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم

يشترط تقديم عدد من الاوراق الرسمية لضمان قبول الطلب وتشمل عقد ايجار قديم مثبت التاريخ او موثق وبطاقة الرقم القومي للمستاجر الاصلي او من امتد اليه العقد وبطاقات افراد الاسرة المقيمين ومستند يثبت الاقامة الفعلية مثل فاتورة مرافق او كود عداد واعلان وراثة في حالات الامتداد وبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ان وجدت وايصال مرافق حديث.

الحالات غير المستحقة للسكن البديل

حددت الجهات المختصة عددا من الفئات غير المستحقة من بينها من يمتلك وحدة اخرى صالحة للسكن او قام بتاجير الوحدة من الباطن او التنازل عنها او قدم بيانات غير صحيحة او تجاوز حدود الدخل المحددة او انتهت علاقته الايجارية قبل صدور القانون.

متابعة الطلب والتظلم

تتيح المنظومة الرقمية متابعة الطلب في جميع مراحله الكترونيا مع امكانية تقديم تظلم خلال 15 يوما من رفض الطلب على ان يتم البت في التظلمات خلال مدة لا تتجاوز شهرا من خلال لجنة مختصة.

ورغم اتاحة التقديم وتعدد قنوات التسجيل لا يزال برنامج السكن البديل يواجه تحفظات من جانب عدد من مستاجري الايجار القديم الذين يرون ان البدائل المطروحة لا تحقق الامان السكني الكامل او لا تتناسب مع اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

سكان الايجار القديم الايجار القديم السكن البديل السكن البريد مكاتب البريد المصري منصة مصر الرقمية

